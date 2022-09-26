Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 26/09/2022 16:22

Dù hiện tại không thành công bằng Triệu Lệ Dĩnh nhưng Dương Mịch vẫn được khen ngợi vì điều này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ trong làng giải trí Hoa Ngữ. Bởi vì 2 mỹ nhân này cùng dẫn đầu dàn tiểu hoa lứa 85 với nhan sắc, giá trị thương mại và nhiều bộ phim khẳng định tên tuổi giống nhau.

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1
Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ trong làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, xét về con đường sự nghiệp những năm gần đây, Dương Mịch có vẻ đi lùi so với ‘đối thủ’ Triệu Lệ Dĩnh. Kể từ sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, dù miệt mài tham gia nhiều dự án phim nhưng Dương Mịch vẫn không có phim bạo đúng nghĩa. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, từ sau Sở Kiều Truyện, mỹ nhân đã liên tục có nhiều bộ phim được đánh giá cao như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, gần đây nhất là Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia, đồng thời có phim sắp chiếu Dã Man Sinh Trưởng. Triệu Lệ Dĩnh luôn không ngừng chuyển mình trong những dự án chính kịch, trong khi Dương Mịch mãi ‘một màu’ với dòng phim ngôn tình.

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh luôn không ngừng chuyển mình trong những dự án chính kịch, trong khi Dương Mịch mãi ‘một màu’ với dòng phim ngôn tình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù không thành công bằng Triệu Lệ Dĩnh nhưng Dương Mịch vẫn được khen ngợi vì đã dẫn dắt thành công ‘đàn em’ Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng là gà cưng của công ty mỹ nhân. Được biết, nhờ sự nâng đỡ của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba từ một diễn viên vô danh đã trở thành đỉnh lưu lượng năm 2017. Ở thời điểm hiện tại, tác phẩm có thể kém thế nhưng về nhan sắc và sự chấp nhận chuyển mình với nhiều dự án mới của nàng mỹ nữ Tân Cương vẫn được xếp vào top đầu trong Cbiz.

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3
Dương Mịch vẫn được khen ngợi vì đã dẫn dắt thành công ‘đàn em’ Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh sắp rời Hòa Tụng của Lý Băng Băng để thành lập công ty riêng. Được biết, tài nguyên phim ảnh duy nhất Triệu Lệ Dĩnh nhận được đến nay khi ký với Hòa Tụng chính là tác phẩm Hữu Phỉ hợp tác cùng Vương Nhất Bác. Tuy nhiên tác phẩm này không được thành công như mong đợi và phần đông khán giả dành lời chê cho bộ phim.

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh sắp rời Hòa Tụng của Lý Băng Băng để thành lập công ty riêng - Ảnh: Internet

Việc rời khỏi công ty Hòa Tùng có lẽ sẽ là cơ hội để cô nàng đào tạo người mới kế nghiệp mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng để dẫn dắt ra một ngôi sao thành công như Địch Lệ Nhiệt Ba là rất khó.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz

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