Triệu Lệ Dĩnh có hành động đẹp sau khi thắng kiện và được bồi thường từ fan của Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 26/09/2022 11:12

Triệu Lệ Dĩnh đã đâm đơn kiện antifan và bắt họ phải công khai bồi thường xin lỗi. Tuy nhiên, điều khiến netizen hết mực khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là vì lý do này.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất nhì Cbiz, một trong những tiểu hoa nổi bật của lứa 85. Tuy nhiên sự nổi tiếng thường đi liền với việc bị ganh ghét, mỹ nhân sở hữu nhiều fan hâm mộ nhưng cũng có không ít antifan.

Triệu Lệ Dĩnh có hành động đẹp sau khi thắng kiện và được bồi thường từ fan của Vương Nhất Bác? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh có nhiều fan hâm mộ nhưng cũng có nhiều antifan - Ảnh: Internet

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã đâm đơn kiện antifan và bắt họ phải công khai bồi thường xin lỗi. Cụ thể, một tài khoản Weibo có tên Vương Công Tử Tú Sắc Khả Xan đã phải công khai đăng báo xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, người này đã có những phát ngôn mang tính phỉ báng nàng tiểu hoa 85.

Triệu Lệ Dĩnh có hành động đẹp sau khi thắng kiện và được bồi thường từ fan của Vương Nhất Bác? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đã đâm đơn kiện fan của Vương Nhất Bác và bắt họ phải công khai bồi thường xin lỗi - Ảnh: Internet

Theo tin được cư dân mạng đưa ra, Vương Công Tử Tú Sắc Khả Xan là fan lâu năm của Vương Nhất Bác với 15.000 lượt theo dõi. Có vẻ như người này không thích Triệu Lệ Dĩnh kể từ sau khi cô nàng hợp tác cùng Vương Nhất Bác trong dự án phim Hữu Phỉ lên sóng năm 2020. Ở thời điểm bộ phim lên sóng, fan của 2 đỉnh lưu lượng này đã không ít lần xảy ra xích mích vì bộ phim này vẫn không gặt hái được thành công như mong đợi, thậm chí còn phải nhận về rất nhiều lời chê bai Ở thời điểm đó, fan Vương Nhất Bác và người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh “chiến” nhau quyết liệt. Họ cho rằng chính bạn diễn kém cỏi đã kéo thần tượng của mình xuống nước.

Triệu Lệ Dĩnh có hành động đẹp sau khi thắng kiện và được bồi thường từ fan của Vương Nhất Bác? - Ảnh 3
Hữu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính không được thành công sau khi lên sóng nên khiến fan hai bên gây chiến - Ảnh: Internet

Ngay khi Triệu Lệ Dĩnh đưa đơn kiện, tòa án đã đưa ra phán quyết buộc Vương Công Tử Tú Sắc Khả Xan phải xóa loạt phát ngôn tranh cãi đồng thời bồi thường cho Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là Triệu Lệ Dĩnh đã dùng toàn bộ số tiền được bồi thường để đem đi quyên tặng cho hoạt động công ích.

Triệu Lệ Dĩnh có hành động đẹp sau khi thắng kiện và được bồi thường từ fan của Vương Nhất Bác? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh đã dùng toàn bộ số tiền được bồi thường từ antifan để đem đi quyên tặng cho hoạt động công ích - Ảnh: Internet

Hành động nhân văn này của Triệu Lệ Dĩnh nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng. Có thể nói, cô là một trong những ngôi sao có nhân cách vàng của Cbiz khi thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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