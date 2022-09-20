So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai?

Sao quốc tế 20/09/2022 13:02

Trong năm 2022, hai mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby gây “bão” mạng xã hội với màn thay đổi hình tượng vô cùng ngoạn mục.

Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby là hai cái tên nổi bật trong dàn mỹ nhân Hoa Ngữ lứa 85, là gương mặt quen thuộc của những bộ phim đình đám xứ Trung. Trong năm 2022, hai mỹ nhân gây “bão” mạng xã hội với màn thay đổi hình tượng vô cùng ngoạn mục. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh bị chê “ô dề” với tạo hình tóc đỏ thì hình tượng mới của Angela Baby nhận “cơn mưa” lời khen vì quá độc đáo, nhan sắc hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh.

So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby gây “bão” mạng xã hội với màn thay đổi hình tượng vô cùng ngoạn mục - Ảnh: Internet

Cụ thể, Angela Baby vừa mới gây sốt cộng đồng mạng với loạt ảnh tạo hình mới với mái tóc ngắn màu xám. Nữ chính phim Vân Trung Ca gây sốt với khí chất và nhan sắc như nhân vật trong truyện bước ra. Bộ ảnh trên nhận được sự bàn luận khủng của cộng khán giả và nhanh chóng lọt hot search các nền tảng mạng xã hội.

So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai? - Ảnh 2
So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai? - Ảnh 3

 Angela Baby vừa mới gây sốt cộng đồng mạng với loạt ảnh tạo hình mới với mái tóc ngắn màu xám - Ảnh: Internet

Trên các diễn đàn, ngoài việc dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, đúng chất “soái tỷ” của Angela Baby, công chúng còn đồng ý rằng cô là diễn viên hiếm hoi của Cbiz “cân” được mọi tạo hình, chỉ cần đứng im chụp ảnh là sẽ cho ra một tuyệt tác. Bên cạnh đó, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ bị mỉa mai rằng: “Giá như diễn xuất của cô cũng tỷ lệ thuận với nhan sắc thì thật tuyệt”. Vì dù vào nghề đã lâu, diễn xuất của Angela Baby vẫn gây tranh cãi ở mỗi vai diễn bởi mãi một màu, không tiến bộ, đúng chất “bình hoa di động”. Dự án gần đây của cô là Dáng Hình Tình Yêu đóng cùng mỹ nam Lại Quán Lâm không được đánh giá cao.

So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai? - Ảnh 4
Angela Baby được khen đúng chất “soái tỷ” - Ảnh: Internet

Trái ngược với Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh cũng lột xác với màu tóc đỏ rực cách đây không lâu. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh là một trong số hiếm những ngôi sao Hoa ngữ phong cách thất và nhan sắc thất thường. Cô nàng thường chỉ đóng khung mình với hình ảnh dịu dàng và nữ tính khá nhạt nhòa nên sự thay đổi này đã gây bão công chúng thời điểm trước.

So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai? - Ảnh 5
So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai? - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh cũng lột xác với màu tóc đỏ rực cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu so sánh về 2 màn lột xác của 2 mỹ nhân, công chúng  nhận thấy Angela Baby thành công hơn Triệu Lệ Dĩnh khi thử sức với tạo hình mới. Nhiều người lý giải rằng tạo hình tóc đỏ của Triệu Lệ Dĩnh trông khá lố và không hợp với gương mặt trẻ trung cũng như vẻ đẹp ngọt ngào của cô.

Tuy nhiên, có khán giả cho rằng không nên so sánh vì mỗi diễn viên có vẻ đẹp khác nhau. Thay vì tranh cãi xem ai đẹp hơn, hợp với tạo hình mới hơn, công chúng có thể ủng hộ cả hai về mảng phim ảnh lẫn các hoạt động thương mại bên lề.

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