Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh gây sốt cộng đồng mạng nhiều ngày qua bởi sự lột xác ngoạn mục về tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, bộ phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh đã tung poster chính thức và trailer đầu tiên, hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn sẽ xuất hiện trong phim cũng như những tạo hình siêu ngầu của Triệu Lệ Dĩnh. Poster phim Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet Bộ phim Dã Man Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Phim kể về Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), từ một cô gái gia cảnh khó khăn phấn đấu trở thành nữ doanh nhân lẫy lừng nơi thương trường.

Tạo hình cực ngầu của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Được biết, để hóa thân vào vai diễn này Triệu Lệ Dĩnh không hề ngần ngại thay đổi sang phong cách “sến”, có phần hơi “dừ”, thể hiện chính xác hình ảnh của một cô gái cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn xa, tự mình lăn lộn giữa thương trường gian nan để vươn tới thành công. Nữ diễn viên không hề sợ xấu, sẵn sàng tăng cân, tô son đỏ đậm để vào vai một phủ bà đúng nghĩa. để hóa thân vào vai diễn này Triệu Lệ Dĩnh không hề ngần ngại thay đổi sang phong cách “sến”, có phần hơi “dừ” - Ảnh: Internet Bên cạnh việc tăng cân, khán giả cho rằng một trong những yếu tố có thể đem tới cho Triệu Lệ Dĩnh một màn lột xác ngoạn mục như vậy là vì cuộc hôn nhân tan vỡ với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Được biết, Dã Man Sinh Trưởng được ghi hình sau khi Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành thủ tục ly hôn. Trải qua một cuộc hôn nhân, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã trưởng thành hơn, có nhan sắc thăng hạng vượt bậc. Cô nàng cũng nhanh chóng ổn định lại cuộc sống sau đổ vỡ và tiếp tục những dự định đang ấp ủ trong sự nghiệp. Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng chắc hẳn đã được Triệu Lệ Dĩnh đặt nhiều tâm huyết lẫn kỳ vọng.

Một trong những yếu tố có thể đem tới cho Triệu Lệ Dĩnh một màn lột xác ngoạn mục như vậy là vì cuộc hôn nhân tan vỡ với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet Dã Man Sinh Trưởng là dự án đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim gây sốt. Triệu Lệ Dĩnh vốn là cái tên rất nổi tiếng trong giới phim ảnh, trong khi đó Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, có diễn xuất tốt. Ngoài ra, nam diễn viên cũng khá tương đồng về ngoại hình với Triệu Lệ Dĩnh. Dã Man Sinh Trưởng là dự án đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào hợp tác cùng nhau - Ảnh: Internet Với những lý do trên, Dã Man Sinh Trưởng hiện đang được khán giả mong chờ ngày sẽ lên sóng trong thời gian tới cũng như màn diễn xuất của nữ diễn viên họ Triệu.

Triệu Lệ Dĩnh tăng cân vì vai diễn phú bà trong Dã Man Sinh Trưởng, fan ruột an ủi 'tròn nhưng vẫn xinh' Để hóa thân vào vai diễn này Triệu Lệ Dĩnh không hề ngần ngại thay đổi sang phong cách “sến”, có phần hơi “dừ”. Nữ diễn viên không hề sợ xấu, sẵn sàng tăng cân, tô son đỏ đậm để vào vai một phú bà đúng nghĩa.

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