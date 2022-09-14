Vừa thoát vụ bê bối của Lý Dịch Phong, Vương Nhất Bác lại bị gọi tên vì fan phỉ báng Triệu Lệ Dĩnh?

Một blogger đã đăng bài cho biết một tài khoản Weibo có tên Vương Công Tử Tú Sắc Khả Xan đã phải công khai đăng báo xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh. Được biết người này đã có những phát ngôn mang tính phỉ báng nàng tiểu hoa 85.

Cái tên Vương Nhất Bác là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua với tin đồn dính vào đường dây mua bán dâm cùng Lý Dịch. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã được thanh minh vì tin đồn sai sự thật. Sóng gió trên vừa qua thì cơn sóng khác ập đến. Vương Nhất Bác vừa được thanh minh tin đồn bán dâm thì fan lại vướng vào thông tin có phát ngôn phỉ báng Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Mới đây, một blogger đã đăng bài cho biết một tài khoản Weibo có tên Vương Công Tử Tú Sắc Khả Xan đã phải công khai đăng báo xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh. Được biết người này đã có những phát ngôn mang tính phỉ báng nàng tiểu hoa 85. Tòa án đã đưa ra phán quyết buộc Vương Công Tử Tú Sắc Khả Xan phải xóa loạt phát ngôn tranh cãi đồng thời bồi thường cho Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng hợp tác tham gia vào dự án Hữu Phỉ - Ảnh: Internet Vương Công Tử Tú Sắc Khả Xan là fan lâu năm của Vương Nhất Bác với 15.000 lượt theo dõi. Có vẻ như người này không thích Triệu Lệ Dĩnh kể từ sau khi cô nàng hợp tác cùng Vương Nhất Bác trong dự án phim Hữu Phỉ lên sóng năm 2020. Ở thời điểm bộ phim lên sóng, fan của 2 đỉnh lưu lượng này đã không ít lần xảy ra xích mích. - Bao vụ trước đây cô Dĩnh kiện anti có án phạt xong, anti kể khổ cô còn miễn tiền bồi thường, nhưng riêng người này vừa phải nộp phạt vừa đăng báo xin lỗi là đủ hiểu tầm nghiêm trọng của phát ngôn như thế nào rồi đó.

- Fan Vương Nhất Bác tính ra lên báo xin lỗi liên tục nhỉ? - Đúng là fan làm idol chịu, Vương Nhất Bác vừa qua sóng gió với lý Dịch Phong thì lại bị kéo vào vụ này. - Bị phạt 150.000 NDT tính ra có nửa tỷ chứ nhiêu ha. Cái miệng hại cái thân. À mà nick mới vẫn chửi hăng lắm. Được biết, những ngày qua, Lý Dịch Phong trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí xứ Trung vì bê bối mua dâm. Một loạt ngôi sao nổi tiếng bị đồn có liên quan đến đường dây mua dâm của Lý Dịch Phong, trong đó có Vương Nhất Bác, Vương Gia Nhĩ, Trương Nghệ Hưng… Lý Dịch Phong vừa bị bắt vì tội mua dâm thì Vương Nhất Bác cũng bị gọi tên vào danh sách có liên quan - Ảnh: Internet Sau khi thông tin lan truyền, người đại diện công ty giải trí Nhạc Hoa đã có động thái đưa ra văn bản thanh minh phủ nhận tin đồn ác ý làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh của Vương Nhất Bác. Công ty còn yêu cầu các cá nhân và nền tảng có liên quan xóa hết những thông tin sai sự thật đã đăng tải và chấm dứt việc lan truyền này. Phía công ty cũng đã trình báo lên cơ quan công an về sự việc, ủy thác cho luật sư nộp hồ sơ đơn kiện lên tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nam diễn viên. Nếu tiếp tục lan truyền, các cá nhân sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam? Không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ biết cọ nhiệt mỹ nữ Tân Cương, còn chuyên đi xào couple với các sao nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba với Triệu Lộ Tư cũng “kẻ tám lạng người nửa cân” trong việc ‘xào couple’.

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