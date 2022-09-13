Đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bất ngờ bị cộng đồng mạng tố có hành vi làm hư hỏng vật chất của trường học nơi được lựa chọn làm bối cảnh, bên cạnh đó còn gây khó dễ cho học sinh của trường.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đang trong quá trình ghi hình. Mặc dù vậy, những gì liên quan đến hậu trường phim luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Mới đây, đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bất ngờ bị cộng đồng mạng tố có hành vi làm hư hỏng vật chất của trường học nơi được lựa chọn làm bối cảnh, bên cạnh đó còn gây khó dễ cho học sinh của trường. Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bị tố phá hoại flycam của trường học - Ảnh: Internet Cụ thể, có cư dân mạng cho biết đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã bắn hạ chiếc flycam dùng để quay chụp của nhà trường. Được biết, địa điểm quay phim của Vụng Trộm Không Thể Giấu không nằm trong tòa nhà dạy học này, cũng là nơi flycam hoạt động. Thời gian flycam hoạt động là thời gian nghỉ của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu nên được cho là không ảnh hưởng tới quá trình ghi hình. Bên cạnh đó, một số bạn học cho biết họ bị đoàn làm phim chặn lại khi trở về ký túc xá.

Ngay sau khi nguồn tin này được tung ra, cộng đồng mạng đã tỏ ra rất tức giận với những việc làm của đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, họ cho rằng đoàn làm phim khi tới quay phim tại những địa điểm công cộng thì phải có trách nhiệm bảo quản vật chất của nơi đó, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho cả đoàn và những người liên quan. Cộng đồng mạng đã tỏ ra rất tức giận với những việc làm của đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Hiện tại, việc làm của đoàn làm phim hiện đang nhận về không ít gạch đá, phần lớn nhắm vào việc đoàn này đang bảo vệ hình ảnh riêng tư một cách tiêu cực và để ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi người.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban. Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính - Ảnh: Internet Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.

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