Ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bị tố phá hoại flycam của trường học, nhận về 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Sao quốc tế 13/09/2022 14:05

Đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bất ngờ bị cộng đồng mạng tố có hành vi làm hư hỏng vật chất của trường học nơi được lựa chọn làm bối cảnh, bên cạnh đó còn gây khó dễ cho học sinh của trường.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đang trong quá trình ghi hình. Mặc dù vậy, những gì liên quan đến hậu trường phim luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Mới đây, đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bất ngờ bị cộng đồng mạng tố có hành vi làm hư hỏng vật chất của trường học nơi được lựa chọn làm bối cảnh, bên cạnh đó còn gây khó dễ cho học sinh của trường.

Ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bị tố phá hoại flycam của trường học, nhận về 'gạch đá' của cộng đồng mạng - Ảnh 1
Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bị tố phá hoại flycam của trường học - Ảnh: Internet

Cụ thể, có cư dân mạng cho biết đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã bắn hạ chiếc flycam dùng để quay chụp của nhà trường. Được biết, địa điểm quay phim của Vụng Trộm Không Thể Giấu không nằm trong tòa nhà dạy học này, cũng là nơi flycam hoạt động. Thời gian flycam hoạt động là thời gian nghỉ của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu nên được cho là không ảnh hưởng tới quá trình ghi hình. Bên cạnh đó, một số bạn học cho biết họ bị đoàn làm phim chặn lại khi trở về ký túc xá.

Ngay sau khi nguồn tin này được tung ra, cộng đồng mạng đã tỏ ra rất tức giận với những việc làm của đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, họ cho rằng đoàn làm phim khi tới quay phim tại những địa điểm công cộng thì phải có trách nhiệm bảo quản vật chất của nơi đó, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho cả đoàn và những người liên quan.

Ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bị tố phá hoại flycam của trường học, nhận về 'gạch đá' của cộng đồng mạng - Ảnh 2
 Cộng đồng mạng đã tỏ ra rất tức giận với những việc làm của đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Hiện tại, việc làm của đoàn làm phim hiện đang nhận về không ít gạch đá, phần lớn nhắm vào việc đoàn này đang bảo vệ hình ảnh riêng tư một cách tiêu cực và để ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi người.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bị tố phá hoại flycam của trường học, nhận về 'gạch đá' của cộng đồng mạng - Ảnh 3
Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong

Từ vụ scandal Lý Dịch Phong nổ ra, cái tên Dương Tử cũng được gọi tên nhiều không kém. Nói về ‘độ xui’ nhất năm thì không ai tranh lại Dương Tử khi 3 phim cổ trang của cô nàng lần lượt bay màu vì nam chính vướng bê bối.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Vụng trộm không thể giấu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong

Dương Tử là 'thánh xui' nhất năm, phim lần lượt 'bay màu' vì nam chính vướng bê bối, hết Đặng Luân giờ đến Lý Dịch Phong

Hành động này của Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi dành cho đồng nghiệp nữ xứng đáng nhận 100 điểm của fan?

Hành động này của Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi dành cho đồng nghiệp nữ xứng đáng nhận 100 điểm của fan?

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung danh sách loạt thành tích khủng của phim, khán giả mỉa mai chỉ giỏi ra vẻ, tâng bốc

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung danh sách loạt thành tích khủng của phim, khán giả mỉa mai chỉ giỏi ra vẻ, tâng bốc

Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ?

Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ?

Lý Dịch Phong từng bị đàn anh trong giới mỉa mai vì dính líu tới việc 'công kích' một nữ MC?

Lý Dịch Phong từng bị đàn anh trong giới mỉa mai vì dính líu tới việc 'công kích' một nữ MC?

Những mỹ nhân Hoa Ngữ đại diện nhan sắc cho lứa tiểu hoa thế hệ mới: Triệu Lộ Tư được khen hết lời nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Những mỹ nhân Hoa Ngữ đại diện nhan sắc cho lứa tiểu hoa thế hệ mới: Triệu Lộ Tư được khen hết lời nhưng vẫn thua mỹ nhân này

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 16 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 16 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI