Lý Dịch Phong từng bị đàn anh trong giới mỉa mai vì dính líu tới việc 'công kích' một nữ MC?

Lý Dịch Phong từng có nhiều tương tác với nữ MC Ngô Hân trong một chương trình. Sau đó, nhiều khán giả yêu thích cả hai nên đã gán ghép Lý Dịch Phong và Ngô Hân. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến một bộ phận fan của nam diễn viên liên tục lên tiếng mắng chửi, thậm chí là bạo lực mạng nữ MC.

Những ngày qua cái tên 'Lý Dịch Phong' đang là từ khóa hot nhất mạng xã hội Trung Quốc vì vướng bê bối mua dâm. Mới đây, một cư dân mạng đã đào lại thông tin, trong một lần tham gia Happy Camp, Lý Dịch Phong đã có nhiều tương tác với nữ MC của chương trình là Ngô Hân. Sau đó, nhiều khán giả yêu thích cả hai nên đã gán ghép Lý Dịch Phong và Ngô Hân. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến một bộ phận fan của nam diễn viên khó chịu. Vì vậy, họ liên tục lên tiếng mắng chửi, thậm chí là bạo lực mạng nữ MC. Lý Dịch Phong được gán ghép với MC Ngô Hân khiến một bộ phận fan của nam diễn viên khó chịu - Ảnh: Internet Kể từ khi bị công kích, Ngô Hân trở nên thu mình hơn rất nhiều. Mỗi lần Lý Dịch Phong xuất hiện trong chương trình, cô đều cố gắng né tránh. Sau sự việc Ngô Hân bị bạo lực mạng, đồng nghiệp của cô là Lý Duy Gia đã đăng bài viết ẩn ý trên mạng xã hội với nội dung "Thực sự là đoạn văn hay nhất weibo, có hai con ong mật, bay lượn trên khóm hoa, một con bay cao, một con bay thấp. Con bay cao nói với con bay thấp: "Ngươi đích thị là low bee (con ong thấp kém)".

Đáng nói, ong mật là tên fanclub của Lý Dịch Phong, đồng thời từ low cũng chỉ sự ngu dốt và thấp kém. Do đó, nhiều người cho rằng Lý Duy Gia bất bình trước việc Ngô Hân bị công kích nên đăng bài khịa Lý Dịch Phong và fan của anh. Sau khi Ngô Hân bị công kích, bạn của cô đã lên tiếng bênh vực cô - Ảnh: Internet Hiện tại, nam diễn viên họ Lý đang gặp phải rắc rối lớn nhất trong sự nghiệp. Vì vậy, nhiều khán giả đã nghĩ đến sự việc này và nhắc lại một lần nữa. Đa số cư dân mạng đều lên tiếng bênh vực Ngô Hân vì vô cớ bị mắng chửi. Nếu ai xem chương trình đều biết, Lý Dịch Phong mới là người chủ động tiếp cận trong khi cô là người bị động đón nhận. Nhưng trong mắt fan của Lý Dịch Phong, cô không xứng với nam diễn viên. Do đó, Ngô Hân đã chịu sự đả kích lớn, về sau gặp sao nam nào cũng phải đứng cách xa để tránh gây hiểu lầm.

Lý Dịch Phong đang gặp biến cố lớn trong sự nghiệp nên cư dân mạng đào lại sự việc này một lần nữa - Ảnh: Internet Được biết, Lý Dịch Phong (SN 1987) là nam diễn viên Trung Quốc từng được xếp vào hàng "tứ đại lưu lượng" của showbiz Hoa ngữ, cùng Dương Dương, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm. Lý Dịch Phong được yêu thích qua các phim Cổ kiếm kỳ đàm, Thiên kim trở về, Phanh nhiên tinh động, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Tru tiên thanh vân chí, Kính song thành, Ám dạ hành giả... Lý Dịch Phong bị vướng vào bê bối 'mua dâm' - Ảnh: Internet Sau scandal ‘mua dâm’ của Lý Dịch Phong nổ ra, cái tên Lý Dịch Phong "bay màu" khỏi các trang lớn, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc xoá thẳng hình ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-dich-phong-tung-bi-dan-anh-trong-gioi-mia-mai-vi-dinh-liu-toi-viec-cong-kich-mot-nu-mc-501864.html