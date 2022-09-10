Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022?

Sao quốc tế 10/09/2022 19:20

Trong cuộc phỏng vấn, CCTV đánh giá rất cao về một nam diễn viên và bộ phim Trầm Vụn Hương Phai. Rất nhanh, nội dung bài phỏng vấn đã leo vọt lên top 1 tìm kiếm của hot search Weibo.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn Thành Nghị, CCTV đánh giá rất cao về nam diễn viên và bộ phim Trầm Vụn Hương Phai. Rất nhanh, nội dung bài phỏng vấn đã leo vọt lên top 1 tìm kiếm của hot search Weibo với từ khóa: “Bài phỏng vấn của CCTV về Thành Nghị và Trầm Vụn Hương Phai”.

Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022? - Ảnh 1
CCTV đánh giá rất cao về nam chính Thành Nghị và bộ phim Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

CCTV đưa tin bộ phim truyền hình bạo (ăn khách) trong mùa hè này gọi tên Trầm Vụn Hương Phai đã kết thúc thành công. Nam chính trong bộ phim do Thành Nghị thủ vai - Ứng Uyên Đế Quân có vẻ ngoài trưởng thành và trầm ổn nhưng lại thích "lật rùa". Bên cạnh đó thiếu hiệp Đường Châu trẻ tuổi hào sảng nhưng không kém phần độc miệng.

Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022? - Ảnh 2
Nam chính trong bộ phim do Thành Nghị thủ vai - Ứng Uyên Đế Quân có vẻ ngoài trưởng thành và trầm ổn nhưng lại thích "lật rùa" - Ảnh: Internet

Ứng Uyên vì đại nghĩa vì chúng sinh mà hi sinh, Đường Châu theo đuổi tình yêu sâu nặng không hối hận. Chính bởi Thành Nghị dựa trên nền tảng thấu hiểu sâu về nhân vật, đã thêm một vài thiết kế nhỏ của bản thân nên chúng ta mới có sự đồng hành của một Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ sinh động hơn. Tình này không dứt, trầm hương không tàn.

Khi nói đến vấn đề diễn xuất, đặc biệt là kỹ năng đảm nhận nhiều nhân vật trong một bộ phim của Thành Nghị, anh cũng cho biết mình luôn học hỏi và phân tích thiết lập nhân vật, tính cách của vai diễn có những điểm khác biệt nào so với những vai diễn trước đây.

Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022? - Ảnh 3
Thành Nghị cho biết mình luôn học hỏi và phân tích thiết lập nhân vật, tính cách của vai diễn có những điểm khác biệt nào so với những vai diễn trước đây - Ảnh: Internet

Trong quá trình quay phim, nam diễn viên cũng cùng biên kịch và đạo diễn thảo luận một chút. Có lẽ chính vì thế mà mỗi nhân vật đều mang nét riêng biệt, tuy hai mà một tuy một mà hai. Theo như cách cư dân mạng Trung Quốc hình dung gọi là “kịch phao kiểm”. Mỗi người đều mang đến cảm giác yêu quý cho khán giả. Bất kể là Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ hay Ứng Uyên phiên bản 2.0 đều có nét đặc trưng riêng vừa nhìn đã nhận ra.

Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022? - Ảnh 4
Bất kể là Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ hay Ứng Uyên phiên bản 2.0 đều có nét đặc trưng riêng vừa nhìn đã nhận ra - Ảnh: Internet

Đúng như những gì anh đã nói, có dụng tâm, có yêu quý vai diễn và công việc thì chắc chắn sẽ được mọi người nhìn thấy. Để có được một Thành Nghị tỏa sáng như hôm nay là một khoảng thời gian dài nỗ lực.

Được biết, Trầm Vụn Hương Phai là bộ phim là một câu chuyện tình đẫm nước mắt giữa Nhan Đàm và Dư Mặc. Nhan Đàm là một đóa sen tu luyện thành tinh từ thời thượng cổ, toàn thân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều có thể làm nguyên liệu quý giá nhất.

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