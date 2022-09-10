Trong cuộc phỏng vấn, CCTV đánh giá rất cao về một nam diễn viên và bộ phim Trầm Vụn Hương Phai. Rất nhanh, nội dung bài phỏng vấn đã leo vọt lên top 1 tìm kiếm của hot search Weibo.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn Thành Nghị, CCTV đánh giá rất cao về nam diễn viên và bộ phim Trầm Vụn Hương Phai. Rất nhanh, nội dung bài phỏng vấn đã leo vọt lên top 1 tìm kiếm của hot search Weibo với từ khóa: “Bài phỏng vấn của CCTV về Thành Nghị và Trầm Vụn Hương Phai”. CCTV đánh giá rất cao về nam chính Thành Nghị và bộ phim Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet CCTV đưa tin bộ phim truyền hình bạo (ăn khách) trong mùa hè này gọi tên Trầm Vụn Hương Phai đã kết thúc thành công. Nam chính trong bộ phim do Thành Nghị thủ vai - Ứng Uyên Đế Quân có vẻ ngoài trưởng thành và trầm ổn nhưng lại thích "lật rùa". Bên cạnh đó thiếu hiệp Đường Châu trẻ tuổi hào sảng nhưng không kém phần độc miệng.

Nam chính trong bộ phim do Thành Nghị thủ vai - Ứng Uyên Đế Quân có vẻ ngoài trưởng thành và trầm ổn nhưng lại thích "lật rùa" - Ảnh: Internet Ứng Uyên vì đại nghĩa vì chúng sinh mà hi sinh, Đường Châu theo đuổi tình yêu sâu nặng không hối hận. Chính bởi Thành Nghị dựa trên nền tảng thấu hiểu sâu về nhân vật, đã thêm một vài thiết kế nhỏ của bản thân nên chúng ta mới có sự đồng hành của một Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ sinh động hơn. Tình này không dứt, trầm hương không tàn. Khi nói đến vấn đề diễn xuất, đặc biệt là kỹ năng đảm nhận nhiều nhân vật trong một bộ phim của Thành Nghị, anh cũng cho biết mình luôn học hỏi và phân tích thiết lập nhân vật, tính cách của vai diễn có những điểm khác biệt nào so với những vai diễn trước đây.

Thành Nghị cho biết mình luôn học hỏi và phân tích thiết lập nhân vật, tính cách của vai diễn có những điểm khác biệt nào so với những vai diễn trước đây - Ảnh: Internet Trong quá trình quay phim, nam diễn viên cũng cùng biên kịch và đạo diễn thảo luận một chút. Có lẽ chính vì thế mà mỗi nhân vật đều mang nét riêng biệt, tuy hai mà một tuy một mà hai. Theo như cách cư dân mạng Trung Quốc hình dung gọi là “kịch phao kiểm”. Mỗi người đều mang đến cảm giác yêu quý cho khán giả. Bất kể là Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ hay Ứng Uyên phiên bản 2.0 đều có nét đặc trưng riêng vừa nhìn đã nhận ra. Bất kể là Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ hay Ứng Uyên phiên bản 2.0 đều có nét đặc trưng riêng vừa nhìn đã nhận ra - Ảnh: Internet Đúng như những gì anh đã nói, có dụng tâm, có yêu quý vai diễn và công việc thì chắc chắn sẽ được mọi người nhìn thấy. Để có được một Thành Nghị tỏa sáng như hôm nay là một khoảng thời gian dài nỗ lực. Được biết, Trầm Vụn Hương Phai là bộ phim là một câu chuyện tình đẫm nước mắt giữa Nhan Đàm và Dư Mặc. Nhan Đàm là một đóa sen tu luyện thành tinh từ thời thượng cổ, toàn thân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều có thể làm nguyên liệu quý giá nhất.

Nữ thần Kim Ưng 2022: Dương Tử có nguy cơ bị 'đá bay' khỏi danh ứng cử viên nặng ký bởi một mỹ nhân 10x tài năng và sống sạch? Nhiều ý kiến cho rằng Dương Tử hiện không còn phù hợp với vai trò Nữ thần Kim Ưng và nên chọn những ngôi sao khác. Có một mỹ nhân 10x được nhiều blogger nhắc đến gần đây và nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tram-vun-huong-phai-khong-phai-duong-tu-day-moi-la-nguoi-duoc-cctv-khen-het-loi-va-danh-gia-bo-phim-se-an-khach-nhat-mua-he-2022-501322.html