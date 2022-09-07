Vượt xa Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử, Thương Lan Quyết đứng top 2 phim được yêu thích nhất Netflix Đài Loan

Mới đây, trên mạng xã hội có một thông tin Thương Lan Quyết đã đứng top 2 phim được yêu thích nhất Netflix Đài Loan, chỉ sau vị trí thứ nhất thuộc về Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Được biết, mặc dù đã kết thúc nhưng có vẻ Thương Lan Quyết vẫn chưa hạ nhiệt ở thị trường phim quốc tế. Ngay sau khi được Netflix mua bản quyền, phim nhanh chóng có những thành tích ấn tượng trên nền tảng này.

Thương Lan Quyết đã đứng top 2 phim được yêu thích nhất Netflix Đài Loan - Ảnh: Internet

Đây là thành tích ấn tượng đối với một bộ phim không có kinh phí đầu tư lớn hay được PR rầm rộ. Thậm chí thành tích này còn vượt mặt loạt phim hot khác. Được biết, Ngự Giao Ký đang giữ vị trí thứ 5, Trầm Vụn Hương Phai đứng thứ 6 và Mộng Hoa Lục xếp thứ 10.