Vượt xa Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử, Thương Lan Quyết đứng top 2 phim được yêu thích nhất Netflix Đài Loan

Trên mạng xã hội có một thông tin Thương Lan Quyết đã đứng top 2 phim được yêu thích nhất Netflix Đài Loan, chỉ sau vị trí thứ nhất thuộc về Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo.
- Couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân cùng gia đình Thương Lan Quyết chuẩn bị tái hợp trong đêm hội Hoa Hảo Nguyệt Viên khiến fan háo hức mong chờ?
- Sau Thương Lan Quyết, rộ tin couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chuẩn bị tái hợp trong dự án mới?
Mới đây, trên mạng xã hội có một thông tin Thương Lan Quyết đã đứng top 2 phim được yêu thích nhất Netflix Đài Loan, chỉ sau vị trí thứ nhất thuộc về Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Được biết, mặc dù đã kết thúc nhưng có vẻ Thương Lan Quyết vẫn chưa hạ nhiệt ở thị trường phim quốc tế. Ngay sau khi được Netflix mua bản quyền, phim nhanh chóng có những thành tích ấn tượng trên nền tảng này.
Đây là thành tích ấn tượng đối với một bộ phim không có kinh phí đầu tư lớn hay được PR rầm rộ. Thậm chí thành tích này còn vượt mặt loạt phim hot khác. Được biết, Ngự Giao Ký đang giữ vị trí thứ 5, Trầm Vụn Hương Phai đứng thứ 6 và Mộng Hoa Lục xếp thứ 10.
Người hâm mộ chủ yếu xem Thương Lan Quyết là vì kịch bản cuốn hút, cách xây dựng nhân vật mới mẻ, đồ họa đẹp, chỉn chu. Tương tác của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được đánh giá cao, rất nhiều fan mong chờ màn tái hợp của cả hai ở dự án phim mới.
Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).
Hiện tại Thương Lan Quyết đã kết thúc với nhiều thành tích khủng. Sắp tới, Ngu Thư Hân sẽ trở lại màn ảnh với Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đóng cặp cùng Trương Bân Bân, còn Vương Hạc Đệ vẫn đang tích cực nghiên cứu những kịch bản được gửi tới.