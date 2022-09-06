Couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân cùng gia đình Thương Lan Quyết chuẩn bị tái hợp trong đêm hội Hoa Hảo Nguyệt Viên khiến fan háo hức mong chờ?

Đoàn phim Thương Lan Quyết vừa đăng bài thông báo xác nhận sẽ có một đêm hội 'Hoa Hảo Nguyệt Viên' vào ngày 17/09 sắp tới, đại gia đình 'Thương Lan Quyết' sẽ gặp lại mọi người một lần nữa.

Mới đây đoàn phim Thương Lan Quyết vừa đăng bài thông báo xác nhận sẽ có một đêm hội "Hoa Hảo Nguyệt Viên" vào ngày 17/09 sắp tới, đại gia đình "Thương Lan Quyết" sẽ gặp lại mọi người một lần nữa. Dàn diễn viên của Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Đồng thời, ekip phim Thương Lan Quyết cũng công bố đội hình của đêm hội "Hoa Hảo Nguyệt Viên" bao gồm: Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, Từ Hải Kiều, Quách Hiểu Đình, Trương Lăng Hách, Lâm Bách Duệ, Hồng Tiêu, Trương Thần Tiêu, Trình Tử.

Hiện tại vẫn chưa rõ nội dung trong đêm hội sẽ là gì, nhưng các netizen đều háo hức mong chờ chương trình, nhất là màn hội ngộ của couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đang gây bão cộng đồng mạng hiện nay. - “Tôi cảm động gớt nước mét khi nghe tin, nhưng bỗng khựng lại vì chưa hóng được trong đêm hội sẽ có gì”

- “Chắc sẽ có tiết mục âm nhạc, Vương Hạc Đệ hát chính, Ngu Thư Hân vừa rap vừa nhảy” - “Hai người cứ ở yên đó, em bứng cái lễ đường tới cho. Thứ em muốn là một cái đám cưới với 3 quả dưa hấu con, làm ơn” - “Chờ Nguyệt Tôn và Nguyệt Chủ lên sàn on the mic” Được biết, từ lúc công chiếu đến khi kết thúc đến nay, bộ phim Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lần đầu đóng chính đã đem về thành tích khủng vượt mong đợi và trở thành phim hot của mùa hè năm nay. Nhờ thành công của bộ phim mà tên tuổi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân ngày càng có vị thế trong lòng khán giả. Couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân ngày càng được khán giả yêu thích - Ảnh: Internet Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ.

Sau Thương Lan Quyết, rộ tin couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chuẩn bị tái hợp trong dự án mới? Các blogger bất ngờ lần lượt đưa tin trên các diễn đàn mạng cho biết tác phẩm Vết Cắn Ngọt Ngào sắp được chuyển thể thành phim, nam chính - nữ chính lần lượt do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đảm nhiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/couple-vuong-hac-de-ngu-thu-han-cung-gia-dinh-thuong-lan-quyet-chuan-bi-tai-hop-trong-dem-hoi-hoa-hao-nguyet-vien-khien-fan-hao-huc-mong-cho-499758.html