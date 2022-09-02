Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Hân được đài trung ương khen ngợi, tiếp tục lập thành tích khủng sau kết thúc

Sao quốc tế 02/09/2022 14:15

CCTV6 đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đánh giá bộ phim là tác phẩm rất hot trong năm nay.

Mới đây, CCTV6 đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thương Lan Quyết của Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân, đánh giá bộ phim là tác phẩm rất hot trong năm nay. Trong đó, Lão Sư Nghê Tuấn hiện đang là Phó Giáo sư khoa Điện Ảnh và Truyền hình của Học Viện Hý Kịch Trung Ương cho biết là Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ rất hợp vai, cặp đôi đã hỗ trợ lẫn nhau rất tốt trong việc hoàn thiện tác phẩm chung. Ngoài ra chia sẻ về bí quyết để tạo sự thành công cho Thương Lan Quyết, nhà sản xuất cho biết rằng họ đã dùng tấm lòng chân thành và tình yêu để làm phim.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Hân được đài trung ương khen ngợi, tiếp tục lập thành tích khủng sau kết thúc - Ảnh 1
CCTV6 đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đánh giá bộ phim là tác phẩm rất hot trong năm nay - Ảnh: Internet

Theo đó, Thương Lan Quyết với chủ đề chủ yếu tập trung khắc họa về tình yêu và hòa bình đã hoàn toàn chinh phục khán giả nhờ cốt truyện đặc sắc, hấp dẫn cùng dàn cast chất lượng, mỗi nhân vật đều mang cho mình cá tính riêng biệt. Có thể thấy từ yếu kịch bản cho đến diễn viên bộ phim đều đáp ứng được sự mong đợi của khán giả.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Hân được đài trung ương khen ngợi, tiếp tục lập thành tích khủng sau kết thúc - Ảnh 2
Thương Lan Quyết với chủ đề chủ yếu tập trung khắc họa về tình yêu và hòa bình đã hoàn toàn chinh phục khán giả - Ảnh: Internet
 

Sau khi kết thúc công chiếu tập cuối cùng đối với tài khoản Vip, Thương Lan Quyết cũng tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích mới, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến chỉ số độ hot Datawin của phim đã phá mức 2.5 điểm, đạt đến 2.604 điểm. Ngoài ra, bảng xếp hạng này cũng khen ngợi Thương Lan Quyết chính thức trở thành hắc mã mùa hè năm nay với một sự bùng nổ vô cùng lớn.

Được biết, bộ phim Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về thần nữ Phách Tâm tộc bị Ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) diệt tộc, chục năm sau sống lại trở thành thần tiên cấp thấp ở tiên giới - Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Trong lúc vô tình, nàng đã làm cho Ma tôn đang bị nhốt trong tháp Hạo Thiên sống lại.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Hân được đài trung ương khen ngợi, tiếp tục lập thành tích khủng sau kết thúc - Ảnh 3
Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Để được tự do, Đông Phương Thanh Thương cần phải hy sinh Hoa Lan Nhỏ để hóa giải phong ấn chú thuật trên người. Tuy nhiên trong quá trình chung đụng, đại ma đầu đã đoạn tuyệt tình ái này đã dần đem lòng yêu tiểu tiên nữ ngoan ngoãn, đáng yêu này.

 

'Nối gót' Vương Hạc Đệ, một mỹ nhân lọt vào 'tầm ngắm' CĐM, loạt phốt cũ bị đào lại khi Thương Lan Quyết nổi tiếng

'Nối gót' Vương Hạc Đệ, một mỹ nhân lọt vào 'tầm ngắm' CĐM, loạt phốt cũ bị đào lại khi Thương Lan Quyết nổi tiếng

Loạt “quá khứ đen tối” của các diễn viên lần lượt bị “bóc tách” sau khi bộ phim Thương Lan Quyết nổi tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Nối gót' Vương Hạc Đệ, một mỹ nhân lọt vào 'tầm ngắm' CĐM, loạt phốt cũ bị đào lại khi Thương Lan Quyết nổi tiếng

'Nối gót' Vương Hạc Đệ, một mỹ nhân lọt vào 'tầm ngắm' CĐM, loạt phốt cũ bị đào lại khi Thương Lan Quyết nổi tiếng

Thương Lan Quyết kết thúc, Vương Hạc Đệ tái xuất trong chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, netizen thích thú 'Bổn tọa là con ma to nhất, ở đây ai dám đụng?'

Thương Lan Quyết kết thúc, Vương Hạc Đệ tái xuất trong chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, netizen thích thú 'Bổn tọa là con ma to nhất, ở đây ai dám đụng?'

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao

Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn

Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn

Fan đồng loạt rủ nhau nghỉ xem tập cuối Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ vì một lý do không ngờ?

Fan đồng loạt rủ nhau nghỉ xem tập cuối Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ vì một lý do không ngờ?

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp'

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp'

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI