Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Hân được đài trung ương khen ngợi, tiếp tục lập thành tích khủng sau kết thúc

Mới đây, CCTV6 đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đánh giá bộ phim là tác phẩm rất hot trong năm nay. Trong đó, Lão Sư Nghê Tuấn hiện đang là Phó Giáo sư khoa Điện Ảnh và Truyền hình của Học Viện Hý Kịch Trung Ương cho biết là Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ rất hợp vai, cặp đôi đã hỗ trợ lẫn nhau rất tốt trong việc hoàn thiện tác phẩm chung. Ngoài ra chia sẻ về bí quyết để tạo sự thành công cho Thương Lan Quyết, nhà sản xuất cho biết rằng họ đã dùng tấm lòng chân thành và tình yêu để làm phim.

CCTV6 đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đánh giá bộ phim là tác phẩm rất hot trong năm nay - Ảnh: Internet

Theo đó, Thương Lan Quyết với chủ đề chủ yếu tập trung khắc họa về tình yêu và hòa bình đã hoàn toàn chinh phục khán giả nhờ cốt truyện đặc sắc, hấp dẫn cùng dàn cast chất lượng, mỗi nhân vật đều mang cho mình cá tính riêng biệt. Có thể thấy từ yếu kịch bản cho đến diễn viên bộ phim đều đáp ứng được sự mong đợi của khán giả.