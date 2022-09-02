Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Hân được đài trung ương khen ngợi, tiếp tục lập thành tích khủng sau kết thúc

CCTV6 đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đánh giá bộ phim là tác phẩm rất hot trong năm nay.
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Mới đây, CCTV6 đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đánh giá bộ phim là tác phẩm rất hot trong năm nay. Trong đó, Lão Sư Nghê Tuấn hiện đang là Phó Giáo sư khoa Điện Ảnh và Truyền hình của Học Viện Hý Kịch Trung Ương cho biết là Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ rất hợp vai, cặp đôi đã hỗ trợ lẫn nhau rất tốt trong việc hoàn thiện tác phẩm chung. Ngoài ra chia sẻ về bí quyết để tạo sự thành công cho Thương Lan Quyết, nhà sản xuất cho biết rằng họ đã dùng tấm lòng chân thành và tình yêu để làm phim.
Theo đó, Thương Lan Quyết với chủ đề chủ yếu tập trung khắc họa về tình yêu và hòa bình đã hoàn toàn chinh phục khán giả nhờ cốt truyện đặc sắc, hấp dẫn cùng dàn cast chất lượng, mỗi nhân vật đều mang cho mình cá tính riêng biệt. Có thể thấy từ yếu kịch bản cho đến diễn viên bộ phim đều đáp ứng được sự mong đợi của khán giả.
Sau khi kết thúc công chiếu tập cuối cùng đối với tài khoản Vip, Thương Lan Quyết cũng tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích mới, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến chỉ số độ hot Datawin của phim đã phá mức 2.5 điểm, đạt đến 2.604 điểm. Ngoài ra, bảng xếp hạng này cũng khen ngợi Thương Lan Quyết chính thức trở thành hắc mã mùa hè năm nay với một sự bùng nổ vô cùng lớn.
Được biết, bộ phim Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về thần nữ Phách Tâm tộc bị Ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) diệt tộc, chục năm sau sống lại trở thành thần tiên cấp thấp ở tiên giới - Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Trong lúc vô tình, nàng đã làm cho Ma tôn đang bị nhốt trong tháp Hạo Thiên sống lại.
Để được tự do, Đông Phương Thanh Thương cần phải hy sinh Hoa Lan Nhỏ để hóa giải phong ấn chú thuật trên người. Tuy nhiên trong quá trình chung đụng, đại ma đầu đã đoạn tuyệt tình ái này đã dần đem lòng yêu tiểu tiên nữ ngoan ngoãn, đáng yêu này.