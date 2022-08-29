Fan đồng loạt rủ nhau nghỉ xem tập cuối Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ vì một lý do không ngờ?

Sau gần một tháng phát sóng, Thương Lan Quyết đang đi đến những tập cuối cùng. Tuy nhiên, khán giả lại bất ngờ rủ nhau đồng loạt "nghỉ" xem.

Thương Lan Quyết hiện đang là bộ phim hot của màn ảnh Hoa ngữ. Sau gần một tháng phát sóng, phim đang đi đến những tập cuối cùng. Tuy nhiên, khán giả lại bất ngờ rủ nhau đồng loạt "nghỉ" xem.

Khán giả lại bất ngờ rủ nhau đồng loạt "nghỉ" xem tập cuối Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Càng về những tập sau, phim càng gay cấn và có xu hướng "ngược" tơi tả cặp đôi nam nữ chính. Đây cũng là lý do người hâm mộ tuyên bố không xem hai tập cuối, phần vì quá bực mình với kịch bản "cẩu huyết", phần vì sợ cái kết SE nghiệt ngã dành cho Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương và Hoa Lan Nhỏ.

Càng về những tập sau, phim càng gay cấn và có xu hướng "ngược" tơi tả cặp đôi nam nữ chính - Ảnh: Internet

Sau một loạt những tình tiết lấy đi nước mắt người xem như Hoa Lan Nhỏ tự vẫn, Ma tôn mất đi nghiệp hỏa,... fan đang tha thiết mong chờ cái kết có hậu cho cặp đôi. Đây là điều dễ hiểu với bất cứ mọt phim nào.

- "Đi ngủ, mai xem".

- "Ơ kìa tôn thượng của tôi, người mạnh nhất tam giới của tôi sao ra nông nỗi này?".

- "Kết BE biên kịch tới công chiện với tôi liền nè".

- "Coi cái teaser tức ghê hok, rồi tính khi nào cho miếng ngọt?".

- "Hôm nay tôi nhất định không mở 2 tập mới, chờ mai rồi coi".

Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ.

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