Câu chuyện thuở 'thanh xuân vườn trường' của Vương Hạc Đệ khiến fan vô cùng ngạc nhiên 'Cậu ấy đúng nghĩa là lưu manh chính nghĩa'

Sao quốc tế 25/08/2022 13:11

Nhiều câu chuyện cũ liên quan đến Vương Hạc Đệ được cư dân mạng bắt đầu tìm lại, nổi bật trong số đó không thể không kể đến thời đi học của anh chàng.

Từ sau bộ phim cổ trang Thương Lan Quyết được khán giả nhiệt tình đón nhận, nam chính Vương Hạc Đệ đang trở thành một trong những diễn viên trẻ rất được yêu mến ở thời điểm hiện tại. Theo đó, nhiều câu chuyện cũ liên quan đến nam diễn viên cũng được cư dân mạng bắt đầu tìm lại, nổi bật trong số đó không thể không kể đến thời đi học của anh chàng.

Câu chuyện thuở 'thanh xuân vườn trường' của Vương Hạc Đệ khiến fan vô cùng ngạc nhiên 'Cậu ấy đúng nghĩa là lưu manh chính nghĩa' - Ảnh 1
Nam chính Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

 

Theo lời kể từ một người bạn cấp hai từng học chung với Vương Hạc Đệ, nam diễn viên thuở đi học tuy “lưu manh” nhưng lại theo kiểu lưu manh chính nghĩa, có rất bạn bè, đi đâu cũng đi cùng nhau thành một hội rất đông. Có lần nhìn thấy một bạn nữ trong lớp bị bắt nạt , mỹ nam sinh năm 1998 liền không ngần ngại đứng ra giúp đỡ. Tuy thành tích học không tốt nhưng Vương Hạc Đệ lại rất ngoan ngoãn , lên lớp nếu không nghe giảng sẽ nằm ngủ và không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới những bạn học khác.

Câu chuyện thuở 'thanh xuân vườn trường' của Vương Hạc Đệ khiến fan vô cùng ngạc nhiên 'Cậu ấy đúng nghĩa là lưu manh chính nghĩa' - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ thuở đi học tuy “lưu manh” nhưng lại theo kiểu lưu manh chính nghĩa - Ảnh: Internet

 

Một cư dân mạng còn kể lại rằng hồi năm 2017 từng bắt gặp Vương Hạc Đệ trên xe bus. Vương Hạc Đệ đã chủ động để mẹ mình đứng vào phía trong rồi đứng bên ngoài bảo vệ mẹ, lúc đi đường cũng vừa đi vừa nắm lấy tay mẹ. Không những vậy trước đây, các fan còn bắt gặp được hình ảnh nam diễn viên vui mừng đến mức ôm chầm lấy mẹ khi vừa gặp ở sân bay, lúc có thời gian sẽ về phụ ba mẹ bán quán nướng, quả thật là một chàng trai vừa dịu dàng lại ấm áp.

Câu chuyện thuở 'thanh xuân vườn trường' của Vương Hạc Đệ khiến fan vô cùng ngạc nhiên 'Cậu ấy đúng nghĩa là lưu manh chính nghĩa' - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ rất yêu thương gia đình mình - Ảnh: Internet

 

Qua câu chuyện về thời đi học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, mỹ nam Thương Lan Quyết đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm cũng như thích thú từ khán giả. Nhiều netizen đã tràn vào khen ngợi anh chàng.

-“Thời đi học chắc hẳn ai cũng sẽ gặp những cậu bạn như này, dù học không giỏi nhưng lại rất ngoan, vừa chính nghĩa vừa ấm áp”.

-“Cậu ấy đúng nghĩa là lưu manh chính nghĩa”.

-“Kể ra trong lớp ai hẳn cũng sẽ có một vài bạn như Vương Hạc Đệ, thành tích không tốt hay ngủ gà ngủ gật nhưng lại rất được thầy cô và bạn bè quý mến vì tính cách hoạt bạt, tinh nghịch nhưng lại không làm ảnh hưởng đến bạn học khác”.

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