Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng IQIYI, trở thành phim chiếu mạng sở hữu độ phổ biến cao nhất năm nay

Sao quốc tế 23/08/2022 16:26

Nền tảng phát sóng độc quyền IQIYI đưa tin cho biết độ phổ biến của drama cổ trang Thương Lan Quyết với sự tham gia đóng chính của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã chính thức cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng.

Mới đây, nền tảng phát sóng độc quyền IQIYI đưa tin cho biết độ phổ biến của drama cổ trang Thương Lan Quyết với sự tham gia đóng chính của Ngu Thư HânVương Hạc Đệ đã chính thức cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng, trở thành phim chiếu mạng độc quyền sở hữu độ phổ biến cao nhất năm nay của IQIYI.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng IQIYI, trở thành phim chiếu mạng sở hữu độ phổ biến cao nhất năm nay - Ảnh 1
Thương Lan Quyết với sự tham gia đóng chính của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã chính thức cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng IQIYI - Ảnh: Internet

 

Chỉ trong vòng một ngày, độ phổ biến của bộ phim do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính đã liên tục phá nhiều cột mốc. Thương Lan Quyết đã trở thành bộ phim thứ 4 được trình chiếu trên IQIYI cán mốc độ hot 10.000, cùng với các drama ăn khách khác như Ở Rể, Diên Hi Công Lược và Nhân thế Gian. Theo đó, các chủ đề liên quan đến phim lẫn hai diễn viên chính cũng liên tục lọt top tìm kiếm Weibo, thậm chí tài khoản Weibo chính thức của nam chính Vương Hạc Đệ đã tăng đến 300.000 lượt theo dõi chỉ trong một ngày.

Mặc dù lúc mới lên sóng không nhận được nhiều sự đón đợi bởi dàn diễn chính đều là những gương mặt còn khá trẻ, song hiện tại Thương Lan Quyết được đánh giá chính là “hắc mã” của mùa hè năm nay, thành công lội ngược dòng trở thành bộ phim hot nhất nhì ở thời điểm hiện tại.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng IQIYI, trở thành phim chiếu mạng sở hữu độ phổ biến cao nhất năm nay - Ảnh 2
Thương Lan Quyết được đánh giá chính là “hắc mã” của mùa hè năm nay - Ảnh: Internet

 

Được biết, Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung bộ phim kể về trận chiến tiên ma khiến Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương bị áp chế phong ấn trong tháp Hạo Thiên vào mười ngàn năm trước. Người duy nhất có thể đối phó với Đông Phương Thanh Thương là thần nữ Tức Sơn nhưng sau trận chiến nàng lại biến mất không dấu vết.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng IQIYI, trở thành phim chiếu mạng sở hữu độ phổ biến cao nhất năm nay - Ảnh 3
Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

 

Mười ngàn năm sau, Hoa Lan Nhỏ là đệ tử của Ti Mệnh, trông coi sổ sinh mệnh của tam giới lại vô tình bị rơi vào tháp Hạo Thiên, phá giải phong ấn của Đông Phương Thanh Thương. Thế nhưng điều này cũng khiến sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ và Ma Tôn đứng đầu tam giới kia gắn liền với nhau.

Trải qua rất nhiều biến cố, vui buồn cùng hiểm nguy, Đông Phương Thanh Thương lại rung động trước Hoa Lan Nhỏ đơn thuần lương thiện. Đúng lúc đó sự đối đầu giữa tiên – ma lại bắt đầu trỗi dậy. Là người đứng đầu ma tộc, Đông Phương Thanh Thương không thể bỏ mặc con dân của mình, nhưng cũng không muốn đối đầu với Hoa Lan Nhỏ và từ bỏ tình yêu với nàng. Hắn sẽ phải làm như thế nào? Hoa Lan Nhỏ sẽ lựa chọn ra sao?

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