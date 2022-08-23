Thương Lan Quyết với sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lại đang trở thành bộ phim gây bất ngờ nhất năm nay

Thương Lan Quyết với sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lại đang trở thành bộ phim gây bất ngờ nhất năm 2022, khi hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với những "bom tấn" như Trầm Vụn Hương Phai hay Tinh Hán Xán Lạn. Tuy không phải là các diễn viên lưu lượng nổi tiếng, diễn xuất cũng không quá nổi bật nhưng xét riêng trong bộ phim này thì cảm giác tương tác của 2 người rất tốt, dễ gây được cảm tình cho khán giả. Với riêng Vương Hạc Đệ, đây là bộ phim hiếm hoi mà diễn xuất của nam diễn viên được đánh giá tốt đến vậy. Mới đây, cư dân mạng không khỏi xót xa trước hình ảnh Vương Hạc Đệ đi quảng bá phim một mình, mà không có sự xuất hiện của diễn viên nào của Thương Lan Quyết, trong đó có nữ chính là Ngu Thư Hân.

Thực tế là, Ngu Thư Hân đã không thể tới bên bạn diễn để quảng bá cho bộ phim vì vướng lịch quay phim ở Hoành Điếm. Bên cạnh đó, do tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, việc di chuyển cũng khó khăn hơn cho các diễn viên. Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương – vốn nổi tiếng với phong cách tưng tửng, hài hước, vừa ngọt vừa ngược, có bi mà cũng rất chọc cười khán giả.

Thương Lan Quyết kể về mối quan hệ tương ái tương sát giữa Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương và tiên nữ cấp thấp Hoa Lan Nhỏ. Vạn năm trước, tiền thân của Hoa Lan Nhỏ là nữ thần Phách Tâm tộc bị Ma Tôn sát hại và diệt tộc, sau khi tái sinh trở thành tiểu tiên nữ vừa ngây thơ vừa yếu đuối. Nhưng vô tình hai kẻ thù lại đụng trúng nhau, còn bị hoán đổi linh hồn. Từ đây trong thân thể Ma Tôn hùng mạnh máu lạnh là tâm hồn thiếu nữ hường huệ của Hoa Lan Nhỏ, còn cơ thể nữ nhân nhỏ bé kia lại khiến Ma Tôn bất lực không thể làm gì. Với những gì được hé lộ trong trailer của Thương Lan Quyết, khán giả đã được hứa hẹn những tràng cười ra nước mắt bởi sự tráo đổi linh hồn oái oăm giữa Ma Tôn và Hoa Lan Nhỏ. Ma Tôn thì bỗng trở lên mê trai, yếu đuối tới nỗi không nhấc được thanh kiếm, thậm chí bị các nữ tử dọa cho sợ rúm ró còn Hoa Lan Nhỏ luôn nhăm nhe muốn đồ sát Ma Tôn nhưng bóp cổ người ta lại không thể vận lực, đành tuyệt vọng với thân thể yếu đuối cấp thấp này…

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