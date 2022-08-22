Mặc cho đã có bạn gái lâu năm, Vương Hạc Đệ vẫn sẵn sàng làm điều này vì Ngu Thư Hân?

Sao quốc tế 22/08/2022 15:25

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đang là cặp đôi mới nổi của Cbiz sau thành công của Thương Lan Quyết.

Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân đang khiến nhiều người mê mẩn với vai diễn trong Thương Lan Quyết. Từ dự án ít được kỳ vọng, hiện tại bộ phim đang là phim nhận được nhiều lượt quan tâm nhất trên màn ảnh xứ Trung. 

Mặc cho đã có bạn gái lâu năm, Vương Hạc Đệ vẫn sẵn sàng làm điều này vì Ngu Thư Hân? - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet 

Sở hũu dàn diễn viên ổn, bố cục câu chuyện chỉnh chu và chặt chẽ trong từng phân cảnh nên tính đến thời điểm hiện tại người hâm mộ không thể chê bai những gì mà Thương Lan Quyết đang mang tới. 

Chưa dừng lại ở đó màn kết hợp ăn ý của cặp đôi chính Hặc Đệ và Thư Hân cũng giúp phim có được sự chú ý nhiều hơn. Không chỉ dừng lại trên phim ảnh, cả 2 ngoài đời còn là những người bạn khá thân thiết khi mới đây vừa có màn tương tác với nhau trên MXh khiến netizen đứng ngồi không yên. 

Khi Thương Lan Quyết phát sóng, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã kết nối livestream và xem phim cùng nhau. Trong quá trình này, cặp đôi bất ngờ phát sinh tranh luận vì bất đồng quan điểm về nhân vật.

Mặc cho đã có bạn gái lâu năm, Vương Hạc Đệ vẫn sẵn sàng làm điều này vì Ngu Thư Hân? - Ảnh 2
Cặp đôi thường xuyên tranh cãi vì những phân cảnh trong phim - Ảnh: Internet 

Cuộc tranh cãi giữa cả hai khiến một số fan thích thú và muốn ghép đôi. Ngược lại, những người khác lại thấy lúng túng vì hai diễn viên lời qua tiếng lại. Sau đó, phía nhà sản xuất đã lên tiếng thanh minh giúp đôi trẻ. Theo Vương Nhất Hủ, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ thường xuyên xảy ra tranh luận nhưng đó chỉ là những lời phân trần với nhau để giúp bạn diễn của mình trở nên tiến bộ hơn nữa nên hoàn toàn không có xích mích nào xảy ra ở đây. 

Nói về việc ghép đôi, netizen vẫn cảm thấy khá buồn bởi nam diễn viên sinh năm 1998 bị phát hiện đã có bạn gái. Người yêu của anh không thuộc giới giải trí, hai bên cũng yêu đương nhiều năm.  

Mặc cho đã có bạn gái lâu năm, Vương Hạc Đệ vẫn sẵn sàng làm điều này vì Ngu Thư Hân? - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ và bạn gái lâu năm - Ảnh: Internet 

Có người cho biết, Vương Hạc Đệ và bạn gái cùng nhau đi chơi, cùng về gara, mặc đồ đôi, thể hiện nhiều hành động tình tứ... Tuy là người trong giới giải trí và đang cần phát triển sự nghiệp nhưng Vương Hạc Đệ vẫn rất yêu bạn gái. Do đó, nhiều người khen ngợi nam diễn viên là mẫu đàn ông chung thủy.

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