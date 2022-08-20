Trước khi nhận lời đóng Thương Lan Quyết, 'người tình màn ảnh' của Ngu Thư Hân vẫn chịu cảnh thất nghiệp đáng thương như thế này đây

Sao quốc tế 20/08/2022 22:45

'Người tình màn ảnh' của Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ khiến người hâm mộ không khỏi phần xót xa vì chịu cảnh thất nghiệp trong một thời gian dài.

Thương Lan Quyết với sự tham gia của Ngu Thư HânVương Hạc Đệ hiện đang là một trong những dự án thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. 

Nhờ hiệu ứng của bộ phim, danh tiếng của cặp đôi diễn viên chính cũng được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, khán giả mới đây đã phát hiện ra tình trạng "thất nghiệp" của nam diễn viên Vương Hạc Đệ. Cụ thể trong khoảng thời gian vừa qua, anh chàng không nhận được bất cứ lời đề nghị hợp tác đóng phim nào và Thương Lan Quyết như thể là chiếc phao cứu sinh vớt lấy sự nghiệp của anh ở thời điểm này. 

Trước khi nhận lời đóng Thương Lan Quyết, 'người tình màn ảnh' của Ngu Thư Hân vẫn chịu cảnh thất nghiệp đáng thương như thế này đây - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Chính vì vậy mỹ nam họ Vương cho biết, anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn của mình thật tốt trong dự án lần này. Bên cạnh đó, Hạc Đệ cũng bày tỏ hi vọng các đạo diễn và nhà sản xuất hãy chú ý tới mình hơn, cho mình được đóng phim nhiều hơn.

Được biết, hiện tại, dàn diễn viên của Thương Lan Quyết đều đang bận rộn quay phim ở Hoành Điếm, chỉ có Vương Hạc Đệ vẫn còn ở lại Bắc Kinh phối hợp tuyên truyền phim. Bên cạnh đó, Vương Hạc Đệ còn tham gia một vài show giải trí, nhưng khán giả cho rằng diễn viên thì đóng phim vẫn là điều tốt hơn cả.

Trước khi nhận lời đóng Thương Lan Quyết, 'người tình màn ảnh' của Ngu Thư Hân vẫn chịu cảnh thất nghiệp đáng thương như thế này đây - Ảnh 2
Nam diễn viên hy vọng vai diễn lần này sẽ giúp anh vực dậy sự nghiệp đang trong tình trạng báo động của mình - Ảnh: Internet

Khán giả cho rằng tình trạng này của Vương Hạc Đệ bắt đầu sau khi dự án Ngộ Long do nam diễn viên và Chúc Tự Đan đóng chính không đạt được nhiều thành tích, từ đó khiến anh chàng dần đánh mất vị trí trong giới diễn viên. 

Một số bình luận của khán giả:

- Thà vào ít đoàn nhưng chọn kịch bản hay, chất lượng thì ổn hơn tham gia nhiều đoàn mà kém chất lượng. Không cần nóng lòng.

- Thương Lan Quyết nổi lên là chắc chắn có nhiều tài nguyên hơn rồi, Vương Hạc Đệc cũng có ngoại hình sáng, hợp những vai ma tôn nhưng diễn xuất vẫn còn hạn chế nên muốn phát triển thì phải cải thiện.

 

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