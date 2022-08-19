Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc, Thương Lan Quyết đã xuất sắc vươn mình dẫn đầu đường đua màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 19/08/2022 15:30

Đường đua của màn ảnh Hoa ngữ chưa bao giờ ngừng nóng khi mới đây Thương Lan Quyết bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu như là một trong những phim tiềm năng trở thành phim bạo tiếp theo trong năm 2022.

Đường đua phim Hoa ngữ hiện nay đang chứng kiến những cuộc đối đầu gay gắt chưa từng thấy với sự góp mặt của ba siêu phẩm mùa hè năm 2022 là Trầm Vụn Hương Phai, Tinh Hán Xán LạnThương Lan Quyết. Cả ba bộ phim tính cho tới thời điểm này, có thể nói là 3 phim hot nhất trong mùa hè khi được khán giả đón nhận nhiệt tình. Thêm phần nữa, chính vì 3 dự án đều được trình chiếu trong một khung giờ nên sự so sánh là điều không thể tránh khỏi nên mới đây một bảng tổng hợp xếp hạng độ hot của các phim do một blogger nổi tiếng đăng tải đã gây được sự chú ý từ phía người hâm mộ. 

Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc, Thương Lan Quyết đã xuất sắc vươn mình dẫn đầu đường đua màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 1
Cả 3 dự án đều được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình - Ảnh: Internet  

Theo đó, các bảng số liệu được công bố như sau: 

- Datawin

1. Thương Lan Quyết : 2.219

2. Trầm Vụn Hương Phai : 2.212

3. Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải ： 2.188

- Linkage

1️. Trầm Vụn Hương Phai : 87.13

=> Chỉ số nhật vật của Đường Châu và Nhan Đàm đồng loạt phá 9

2️. Thương Lan Quyết : 85.79

3️. Tinh Hán Xán Lạn : 78.86

- Vân Hợp (thị phần)

1. Thương Lan Quyết: 19.48%

2. Tinh Hán Xán Lạn: 10.88%

3. Cuộc Chiến Hoa Hồng: 10.68%

4. Trầm Vụn Hương Phai: 9.45%

Qua cả ba bảng tổng hợp, dễ nhận thấy Thương Lan Quyết hiện đang là bộ phim hot nhất trong cả ba. Mặc dù lên sóng sau và cũng chỉ mới chiếu được giai đoạn đầu nhưng bộ phim do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã ngay lập tức gây sốt với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên mới mẻ, chất lượng phim được đầu tư. 

Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc, Thương Lan Quyết đã xuất sắc vươn mình dẫn đầu đường đua màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 2
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Mặc dù không còn có độ thảo luận cao như lúc mới lên sóng nhưng Trầm Vụn Hương Phai hiện vẫn đang là bộ phim làm mưa làm gió khắp mạng xã hội. Tuy có phần điểm cao hơn 2 đối thủ của mình nhưng phim vẫn nhận về nhiều lời chê bai do những tình tiết không mấy hợp lý trong phim lẫn sự kết hợp giữa Dương Tử và Thành Nghị không tạo nên độ hot như kỳ vọng. 

Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc, Thương Lan Quyết đã xuất sắc vươn mình dẫn đầu đường đua màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 3
Dương Tử có phần thể hiện tương đối thất vọng trong Trậm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet 

Nổi lên nhanh như một hiện tượng nhưng tính tới thời điểm hiện tại, Tinh Hán Xán Lạn lại đang là bộ phim có thành tích tụt dốc nhất. Điều này có phần dễ hiểu khi phim đã chính thức kết thúc. Bỏ mặc bảng xếp hạng, một số bộ phận netizen vẫn cảm thấy tiếc nuối khi không được chứng kiến Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi sát cánh bên nhau bởi cả 2 đã có màn kết hợp quá đỗi ấn tượng trong dự án vừa rồi. 

Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc, Thương Lan Quyết đã xuất sắc vươn mình dẫn đầu đường đua màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Cả Trầm Vụn Hương Phai, Thương Lan Quyết, Tinh Hán Xán Lạn hiện đều đang được lên sóng vào cùng khung giờ và đối đầu gay gắt với nhau trên mọi bảng xếp hạng. 

Cái kết trọn vẹn của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hạnh phúc viên mãn, netizen tâm đắc khen ngợi không ngớt

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Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tiếp tục gây thương nhớ đến với khán giả.

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