Tân Ngũ Đại Lưu Lượng: Triệu Lộ Tư - Bạch Lộc gây bất ngờ khi được xếp chung mâm với Cúc Tịnh Y, netizen phản ứng bất bình

Sao quốc tế 18/08/2022 23:29

Dàn mỹ nhân Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư,... được khán giả đề cử vào hàng ngũ Tân Ngũ Đại Lưu Lượng thế hệ mới của Cbiz.

Mới đây, cộng đồng mạng mở cuộc bình chọn những gương mặt sẽ kế thừa hàng ngũ Tân Ngũ Đại Lưu Lượng thế hệ mới của Cbiz.  Kết quả cuối cùng của cuộc khảo sát gây tranh cãi dữ dội khi Cúc Tịnh Y - mỹ nhân có lưu lượng cao bật nhất hiện nay lại phải "xếp chung mâm" với Bạch Lộc - Triệu Lộ Tư và dàn mỹ nhân kém tiếng hơn.

Tân Ngũ Đại Lưu Lượng: Triệu Lộ Tư - Bạch Lộc gây bất ngờ khi được xếp chung mâm với Cúc Tịnh Y, netizen phản ứng bất bình - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Cụ thể, sau khi ghi nhận những ý kiến khác nhau của cộng đồng mạng, blogger đã tổng hợp và chia sẻ danh sách 5 diễn viên được khán giả đề cử vào hàng ngũ Tân Ngũ Đại Lưu Lượng thế hệ mới bao gồm: Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc và Dương Siêu Việt. 

Được biết, căn cứ để công chúng gọi tên những diễn viên trên dựa theo mức lưu lượng hiện có, tài nguyên phim ảnh, tiềm năng về diễn xuất và cả nhan sắc. Dựa vào những tiêu chí trên khỏi cần phải bàn tới cái tên Cúc Tịnh Y dễ dàng đứng ở vị trí nhất bảng và bỏ xa hoàn toàn so với những người còn lại. 

Tân Ngũ Đại Lưu Lượng: Triệu Lộ Tư - Bạch Lộc gây bất ngờ khi được xếp chung mâm với Cúc Tịnh Y, netizen phản ứng bất bình - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả:

- Trong đây, Cúc Tịnh Y có lưu lượng cao nhất nhỉ.

Chưa kể, lượt người theo dõi của "mỹ nhân 4000 năm" cũng bỏ xa những diễn viên còn lại. Họ nghĩ chỉ có Cúc Tịnh Y mới xứng đáng được đưa vào hàng ngũ Tân Ngũ Đại Lưu lượng thế hệ mới, chính vì vậy việc xếp Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lộc ngồi cùng hàng với mỹ nhân họ Cúc đã thực sự khiến người hâm mộ cô nàng tỏ ra cực kỳ bức xúc. 

Tân Ngũ Đại Lưu Lượng: Triệu Lộ Tư - Bạch Lộc gây bất ngờ khi được xếp chung mâm với Cúc Tịnh Y, netizen phản ứng bất bình - Ảnh 3
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Hiện chủ đề trên vẫn nhận được lượt bàn luận khủng của công chúng dù chưa được bên nào có thẩm quyền lên xác nhận thông tin.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Triệu Lộ Tư Bạch Lộc sao châu á sao Hoa Ngữ

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