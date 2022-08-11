Loạt phim mới của Cúc Tịnh Y, Nhậm Gia Luân chưa thể ra mắt khán giả vì lý do này đây

Sao quốc tế 11/08/2022 15:50

Lý do khiến phim mới của Cúc Tịnh Y, Nhậm Gia Luân chính là vì vấn đề phiên vị vẫn chưa được giải quyết.

Màn ảnh Hoa ngữ hiện nay đang ngày càng nhộn nhịp với sự góp mặt của nhiều gương mặt lưu lượng, hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đua đầy hấp dẫn trong suốt mùa hè này. Tuy nhiên, không phải bộ phim nào sau khi ghi hình xong cũng được cấp phép chiếu ngay lập tức. Hiện vẫn có rất nhiều phim của những nam nữ diễn viên nổi tiếng vẫn đang đắp chiều chờ ngày được ra mắt khán giả. 

Loạt phim mới của Cúc Tịnh Y, Nhậm Gia Luân chưa thể ra mắt khán giả vì lý do này đây - Ảnh 1
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4 đang là bộ phim được khán giả mong chờ nhất trong mùa hè này - Ảnh: Internet 

Nổi tiếng nhất chính là những cái tên như:

- Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4 (Trần Triết Viễn, Cúc Tịnh Y đóng chính).

- Trần Duyên (Angela Baby, Mã Thiên Vũ đóng chính).

- Mộ Sắc Tâm Ước (Nhậm Gia Luân, Angela Baby đóng chính).

- Tân Xuyên Nhật Thường (Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi đóng chính).

Nhiều khán giả cho rằng những bộ phim này vốn chưa được kiểm duyệt là do vấn đề phiên vị còn chưa rõ ràng, khiến cho các dự án mặc dù đã được hoàn thành song vẫn chịu cảnh ngậm ngùi để các tác phẩm khác lên sóng trước. 

Loạt phim mới của Cúc Tịnh Y, Nhậm Gia Luân chưa thể ra mắt khán giả vì lý do này đây - Ảnh 2
Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim - Ảnh: Internet 

Một trong những bộ phim đang được mong chờ nhất chắc hẳn là bộ phim tiên hiệp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4 do Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y đóng chính. Thành công trong phần trước  khiến cho khán giả có lý do để chờ đợi phần mới ra mắt và với việc phim đã đóng máy nhưng chưa đưa ra thông báo chính thức về ngày chiếu khiến cho netizen cảm thấy vô cùng bực bội. 

Sau thành công của Ngự Giao Ký, Nhậm Gia Luân cũng trở thành cái tên nhận được sự yêu thích của khán giả. Chính vì vậy, Mộ Sắc Tâm Ước cũng được khán giả đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, bộ phim hiện nay vẫn chưa có thông báo chính thức mặc dù đã đóng máy được một thời gian. Mộ Sắc Tâm Ước xoay quanh câu chuyện tình của cố vấn tâm lý Lưu Hạ và thiên tài tác giả tiểu thuyết huyền nghi Kỳ Liên Sơn. Họ đồng hành cùng nhau giải quyết các vấn đề tâm lý của những người xung quanh, ngày ngày gắn bó đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm với đối phương.

Loạt phim mới của Cúc Tịnh Y, Nhậm Gia Luân chưa thể ra mắt khán giả vì lý do này đây - Ảnh 3
Dự án Trần Duyên của Angela Baby và Mã Thiên Vũ cũng chưa công bố ngày chiếu chính thức - Ảnh: Internet

Hiện tại nếu chưa thể giải quyết vấn đề phiên vị nhiều khả năng cả 4 dự án trên hoàn toàn có thể sẽ mất một khoảng thời gian dài mới được trình chiếu trước khán giả.  

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Netizen xứ Trung liên tục xảy ra tranh cãi vì Cúc Tịnh Y, người hâm mộ có đang quá bất công với cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Nhậm Gia Luân Tiên kiếm kỳ hiệp 4 sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Dương Tử bất ngờ bị so sánh giống với Cúc Tịnh Y chỉ vì điều này?

Dương Tử bất ngờ bị so sánh giống với Cúc Tịnh Y chỉ vì điều này?

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Bị chê bai không hợp tạo hình học sinh, fan 'ruột' Cúc Tịnh Y tung loạt bằng chứng thần tượng vẫn xinh đẹp rạng ngời trong trang phục nữ sinh

Bị chê bai không hợp tạo hình học sinh, fan 'ruột' Cúc Tịnh Y tung loạt bằng chứng thần tượng vẫn xinh đẹp rạng ngời trong trang phục nữ sinh

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đóng máy, netizen lo lắng cho số phận của Cúc Tịnh Y: 'Hàn Lăng Sa bị gì vậy, nhìn tạo hình này là biết có điềm không ổn rồi'

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đóng máy, netizen lo lắng cho số phận của Cúc Tịnh Y: 'Hàn Lăng Sa bị gì vậy, nhìn tạo hình này là biết có điềm không ổn rồi'

Xinh đẹp, tài giỏi đã đành, Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y còn khiến fan ngưỡng mộ trước nhiều tài lẻ khác như thế này đây

Xinh đẹp, tài giỏi đã đành, Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y còn khiến fan ngưỡng mộ trước nhiều tài lẻ khác như thế này đây

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI