Loạt phim mới của Cúc Tịnh Y, Nhậm Gia Luân chưa thể ra mắt khán giả vì lý do này đây

Màn ảnh Hoa ngữ hiện nay đang ngày càng nhộn nhịp với sự góp mặt của nhiều gương mặt lưu lượng, hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đua đầy hấp dẫn trong suốt mùa hè này. Tuy nhiên, không phải bộ phim nào sau khi ghi hình xong cũng được cấp phép chiếu ngay lập tức. Hiện vẫn có rất nhiều phim của những nam nữ diễn viên nổi tiếng vẫn đang đắp chiều chờ ngày được ra mắt khán giả.

- Mộ Sắc Tâm Ước (Nhậm Gia Luân, Angela Baby đóng chính).

- Tân Xuyên Nhật Thường (Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi đóng chính).

Nhiều khán giả cho rằng những bộ phim này vốn chưa được kiểm duyệt là do vấn đề phiên vị còn chưa rõ ràng, khiến cho các dự án mặc dù đã được hoàn thành song vẫn chịu cảnh ngậm ngùi để các tác phẩm khác lên sóng trước.

Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim - Ảnh: Internet

Một trong những bộ phim đang được mong chờ nhất chắc hẳn là bộ phim tiên hiệp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4 do Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y đóng chính. Thành công trong phần trước khiến cho khán giả có lý do để chờ đợi phần mới ra mắt và với việc phim đã đóng máy nhưng chưa đưa ra thông báo chính thức về ngày chiếu khiến cho netizen cảm thấy vô cùng bực bội.

Sau thành công của Ngự Giao Ký, Nhậm Gia Luân cũng trở thành cái tên nhận được sự yêu thích của khán giả. Chính vì vậy, Mộ Sắc Tâm Ước cũng được khán giả đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, bộ phim hiện nay vẫn chưa có thông báo chính thức mặc dù đã đóng máy được một thời gian. Mộ Sắc Tâm Ước xoay quanh câu chuyện tình của cố vấn tâm lý Lưu Hạ và thiên tài tác giả tiểu thuyết huyền nghi Kỳ Liên Sơn. Họ đồng hành cùng nhau giải quyết các vấn đề tâm lý của những người xung quanh, ngày ngày gắn bó đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm với đối phương.

Dự án Trần Duyên của Angela Baby và Mã Thiên Vũ cũng chưa công bố ngày chiếu chính thức - Ảnh: Internet

Hiện tại nếu chưa thể giải quyết vấn đề phiên vị nhiều khả năng cả 4 dự án trên hoàn toàn có thể sẽ mất một khoảng thời gian dài mới được trình chiếu trước khán giả.