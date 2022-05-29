Xinh đẹp, tài giỏi đã đành, Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y còn khiến fan ngưỡng mộ trước nhiều tài lẻ khác như thế này đây

Sao quốc tế 29/05/2022 17:30

Cúc Tịnh Y và Tiêu Chiến khiến fan bất ngờ trước khả năng đa tài của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Không chỉ xuất sắc trong công việc mà những ngôi sao tại Cbiz còn khiến netizen bất ngờ với vô vàn tài lẻ khác nhau như thể thao, âm nhạc,...

Mới đây, Cúc Tịnh Y khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi đăng video chơi đàn violin lên trang cá nhân Weibo. Khán giả khắp nơi không khỏi xuýt xoa trước tài chơi nhạc của "mỹ nữ 4000 năm có một".

Cụ thể, Cúc Tịnh Y được cho là đang chơi bài Thiếu Niên Hoa Hồng trong phòng tắm. Mỹ nhân xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất ngút ngàn vốn có của mình, bài đăng của cô nàng nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên weibo cho thấy sức hút khủng khiếp mà nữ diễn viên đang có là lớn đến như thế nào. 

Xinh đẹp, tài giỏi đã đành, Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y còn khiến fan ngưỡng mộ trước nhiều tài lẻ khác như thế này đây - Ảnh 1

Cúc Tịnh Y chơi violin - Ảnh: Internet

Theo đó, tài năng của Cúc Tịnh Y khiến khán giả vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Nhiều người chia sẻ họ đã theo dõi Tịnh Y một thời gian dài nhưng không ngờ cô có thể chơi đàn violin một cách thành thạo như vậy, một số người mỹ nhân họ Cúc rất khó tài năng trong lĩnh vực này bởi không phải ai cũng có thể làm được điều tương tự một cách thuần thục như vậy. 

Ngoài ra, công chúng nhận ra hội diễn viên tài sắc vẹn toàn của Cbiz lại kết nạp một cái tên mới. Trước đây, Tiêu Chiến cũng khiến dân mạng bấn loạn trước tài chơi violin của mình. Được biết, nam thần Trần Tình Lệnh từng học violin từ nhỏ và có tên trong dàn hợp xướng của trường. 

Nhiều người đùa vui rằng giá như Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y có cơ hội hợp tác với nhau trong một dự án phim âm nhạc hoặc đơn giản là trình diễn tặng công chúng một bài hát nào đó. Lúc ấy, khán giả sẽ có cơ hội được chứng kiến một dự án gấp đôi nhan sắc và tài năng với sự góp mặt của hai người.

Xinh đẹp, tài giỏi đã đành, Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y còn khiến fan ngưỡng mộ trước nhiều tài lẻ khác như thế này đây - Ảnh 2
Tiêu Chiến cũng là ngôi sao chơi violin rất cừ - Ảnh: Internet

Hiện Cúc Tịnh Y đang tham gia vào các dự án như Hoa Nhung hay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, người hâm mộ kỳ vọng với những lời khen ngợi từ netizen gần đây cô nàng sẽ có thêm nguồn động lực để mang tới cho khán giả những sản phẩm hay hơn trong tương lai. 

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Nổi tiếng với nhan sắc tựa như ''Thiên thần giáng thế'' nhưng khi diễn các cảnh dưới mưa, sự xinh đẹp của các mỹ nhân này đều biến mất hoàn toàn.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Tiêu Chiến sao châu á Cbiz sao Hoa Ngữ

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