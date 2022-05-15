Tổng cục ban hành luật mới, phim của Cúc Tịnh Y và Nhậm Gia Luân rơi vào thế khó

Sao quốc tế 15/05/2022 21:21

Với quy định mới của Tổng cục, hàng loạt phim đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Trong đó đáng chú ý nhất là phim của Nhậm Gia Luân và Cúc Tịnh Y.

Đường đua phim truyền hình Trung Quốc hiện đang dần trở nên nhộn nhịp với sự góp mặt của hàng loạt những gương mặt nổi tiếng. Chính vì vậy mà người hâm mộ xứ Trung đang kỳ vọng thời gian tới sẽ được chứng kiến thêm nhiều bom tấn phim ảnh nữa, tuy nhiên điều đó khó có thể trở thành sự thật khi điều luật mới từ Tổng Cục vừa được ban hành. 

Theo đó, Tổng cục quản lý phát thanh và truyền hình quốc gia của Trung Quốc có 2 thêm quy định, một trong hai quy định là "Thứ tự và vị trí diễn viên kí tên trong phim cần phải rõ ràng trên hợp đồng".

Tổng cục ban hành luật mới, phim của Cúc Tịnh Y và Nhậm Gia Luân rơi vào thế khó - Ảnh 1
Phim của Cúc Tịnh Y và Nhậm Gia Luân bất ngờ bị rơi vào thế khó khăn - Ảnh: Internet

Nói theo cách khác, Tổng cục yêu cầu các bộ đang và sắp chiếu phải phân biệt rõ phiên vị, nghĩa là thứ tự tên diễn viên xuất hiện trong các hoạt động quảng bá của phim phải thống nhất. 

Tổng cục ban hành luật mới, phim của Cúc Tịnh Y và Nhậm Gia Luân rơi vào thế khó - Ảnh 2
Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện cũng có khả năng nằm chung số phận với Cúc Tịnh Y, Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã tổng hợp nên danh sách gồm 6 bộ phim mặc dù đã khai máy, thậm chí chuẩn bị lên sóng nhưng vẫn chưa tuyên bố phiên vị chính thức. Danh sách này bao gồm: 

- Quy Lộ (Đường Về) của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận

- Mộ Sắc Tâm Ước của Nhậm Gia Luân và AngelaBaby

- Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

- Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ

- Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4 của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn

- Tân Xuyên Hằng Ngày của Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi

Những bộ phim kể trên hiện đang được quan tâm hơn cả bởi rất có thể sẽ bị Tổng cục điểm tên vì không công bố phiên vị. Vì vậy sẽ rất khó cho những bộ phim vừa nêu có cơ hội được ra mắt sớm với khán giả nếu nhà sản xuất phim chưa làm rõ vấn đề này với Tổng Cục. 

Hiện chủ đề này vẫn đang được bàn tán xôn xao và chưa hề có dấu hiệu giảm độ hot khi fan hâm mộ của 6 bộ phim trên đều là những tên tuổi đình đám nhất làng giải trí xứ Trung ở thời điểm hiện tại. 

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Nhậm Gia Luân Lưu Diệc Phi Cbiz sao châu á Drama Cbiz

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