Được ví như mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y vô tình nhận về 'gạch đá' từ phía netizen: 'Chưa có cửa đâu'

Sao quốc tế 15/05/2022 20:53

Cúc Tịnh Y lại nhận về hàng loạt chỉ trích như từ trên trời rơi xuống khi được ví như nữ thần của màn ảnh Hoa ngữ.

Cúc Tịnh Y là một trong những nữ tiểu hoa đán nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp được đánh giá là "4000 năm mới xuất hiện một lần", nhan sắc của Cúc Tịnh Y được khán giả đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc xinh đẹp ra cô nàng lại được đánh giá là mỹ nhân không có tài bậc nhất cbiz khi những bộ phim có sự góp mặt của mỹ nhân họ Cúc đều không được lọt top trên BXH phim hay và thường nhận về nhiều chỉ trích. 

Được ví như mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y vô tình nhận về 'gạch đá' từ phía netizen: 'Chưa có cửa đâu' - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger đã đăng tải một bài viết với nội dung "Cảm giác các tiểu hoa 90, 95, 00 có rất nhiều người tham khảo style của Cúc Tịnh Y. Không quá khi nói rằng Cúc Tịnh Y là khuôn mẫu idol trong giới giải trí". Bài đăng sau đó nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Bên cạnh những người ủng hộ thì cũng có khán giả cho rằng Cúc Tịnh Y xinh đẹp được đến vậy nhờ công lớn của makeup nên nói mỹ nhân "4000 năm" trở thành khuôn mẫu để mọi người bắt chước theo là thiếu chính xác. 

Tuy nhiên, khán giả không quên dành lời khen ngợi cho nhân viên trang điểm của Cúc Tịnh Y. Nhìn chung, những kiểu trang điểm của Cúc Tịnh Y rất tự nhiên, trẻ trung và không kém phần thu hút nên việc được nhiều người học hỏi theo là lẽ tự nhiên. Nhưng chỉ chừng đó mà biến cô nàng thành khuôn mẫu của màn ảnh Hoa ngữ theo nhiều người thì việc đó là không hoàn toàn chính xác, nhất là khi ngoài Cúc Tịnh Y còn rất nhiều cái tên xinh đẹp khác xứng đáng hơn cô.

Được ví như mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y vô tình nhận về 'gạch đá' từ phía netizen: 'Chưa có cửa đâu' - Ảnh 2
Nhan sắc gây nhiều tranh cãi của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về bài đăng của blogger:

- Vốn dĩ có rất nhiều blogger bắt chước cách trang điểm của cô ấy, bởi vì thật sự đẹp, đến mức một non-fan như tôi cũng vào mở ra xem.

- Mỗi người có một vẻ đẹp riêng, và tôi thấy không giống nhau. Ngưng sân si và đừng chăm chăm soi mói người khác. 

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