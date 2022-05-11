Loạt mỹ nhân 9x xứ Trung đổ bộ màn ảnh Châu Á với phim tiên hiệp: Dương Tử, Cúc Tịnh Y đối đầu gây cấn

Sao quốc tế 11/05/2022 17:06

Sắp tới những ai là fan của loạt phim Hoa ngữ sẽ được thưởng thức hàng loạt tác phẩm tiên hiệp mới với sự góp mặt của hàng loạt cái tên đình đám như Dương Tử, Cúc Tịnh Y.

Hiện tại, có rất nhiều mỹ nhân 9x của Hoa ngữ đang có phim tiên hiệp chờ lên sóng. Như vậy, sắp tới khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được thưởng thức một cuộc chạy đua khốc liệt của những người đẹp cổ trang như Dương Tử, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y

Dương Tử

Loạt mỹ nhân 9x xứ Trung đổ bộ màn ảnh Châu Á với phim tiên hiệp: Dương Tử, Cúc Tịnh Y đối đầu gây cấn - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Bộ phim tiên hiệp đang được khán giả mong đợi nhất của Dương Tử chính là Trầm Vụn Hương Phai đóng cùng Thành Nghị. Trong phim nàng tiểu Hoa đảm nhận vai nữ chính Nhan Đàm. Ngay từ khi những tạo hình đầu tiên được tung ra, Dương Tử đã nhận được vô số lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp hợp cổ trang.

Phim hứa hẹn sẽ gây bão trong thời gian tới khi sức hút của Dương Tử là không phải cãi, đồng thời netizen cũng hy vọng bộ phim sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem.  

Bạch Lộc

Loạt mỹ nhân 9x xứ Trung đổ bộ màn ảnh Châu Á với phim tiên hiệp: Dương Tử, Cúc Tịnh Y đối đầu gây cấn - Ảnh 2
Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Sau thành công của Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc sẽ vào vai nữ chính Lê Tô Tô trong dự án phim tiên hiệp Trường Nguyệt Tẫn Minh. Trong bộ phim này, nàng tiểu Hoa sẽ đóng cặp cùng La Vân Hi.

Sở hữu ngoại hình có thể cân mọi tạo hình cổ trang vậy nên Bạch Lộc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả. Ngoài ra, lối diễn xuất của Bạch Lộc cũng nhận về vô số lời khen tích cực từ netizen nên bộ phim tới đây sẽ là cơ hội để để cho nữ diễn viên tiếp tục chứng minh cho tất cả thấy tài năng của mình. 

Cúc Tịnh Y

Loạt mỹ nhân 9x xứ Trung đổ bộ màn ảnh Châu Á với phim tiên hiệp: Dương Tử, Cúc Tịnh Y đối đầu gây cấn - Ảnh 3
 Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Sắp tới, Cúc Tịnh Y cũng gia nhập hội mỹ nhân phim tiên hiệp với dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Dù vẫn đang trong quá trình quay thế nhưng mọi thông tin liên quan đến bộ phim mới này của nàng tiểu Hoa đều thu hút được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng.

Tuy nhiên, CĐM cũng cực kỳ lo lắng cho ''mỹ nhân xuyên không'' khi khả năng diễn xuất của cô vẫn chưa được đánh giá quá cao nên số fan ''đặt cược'' cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 trở thành phim ăn khách sắp tới là rất thấp. 

 

Sau bị lời chê tạo hình rườm rà, Cúc Tịnh Y tạo hình đáng yêu 'ngàn năm có một' trong dự án mới

Sau bị lời chê tạo hình rườm rà, Cúc Tịnh Y tạo hình đáng yêu 'ngàn năm có một' trong dự án mới

Ngay khi đoàn phim Hoa Nhung tung ra poster, cộng đồng mạng liền hướng mắt chú ý đến tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim mới.

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