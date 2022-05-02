Cúc Tịnh Y khiến dân tình ngán ngẩm với lối trang điểm 'muôn thuở không đổi' trong phim mới

Tạo hình chính thức của nữ chính Cúc Tịnh Y trong phim "Hoa Nhung" khiến cư dân mạng thở dài.

Mới đây, dự án phim cổ trang "Hoa Nhung" có sự tham gia của nữ diễn viên, ca sĩ Cúc Tịnh Y vừa tung ra tạo hình chính thức của các nhân vật. Song, cư dân mạng lại tiếp tục ngán ngẩm vì phong cách trang điểm mười lần như một của nàng diễn viên trong phim mới này.

Qua nhiều bộ phim khác nhau, "mỹ nhân 4000 năm" vẫn trung thành với một kiểu trang điểm, một kiểu tạo hình dễ khiến khán giả thấy nhàm chán. Thậm chí, khán giả còn chỉ ra tạo hình lần này của cô không khác là mấy so với bộ phim "Mộ Nam Chi" mà nữ diễn

Hoa Nhung là bộ phim đề tài cổ trang tiên hiệp, được cải biên từ tác phẩm Ngộ Trường Sinh của nhà văn Lâm Gia Thành, có nội dung chính kể về câu chuyện của Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) – một cô nương vì bị người mình yêu hủy bỏ hôn ước trước mặt nhiều người, họ hàng ghét bỏ mà quỳ xuống cầu xin thần tiên thượng giới viên thu nhận. Sau khi đạt được nguyện vọng, nàng một đêm liền biến thành tuyệt thế mỹ nhân.

Bạn diễn của cô là Quách Tuấn Thành. Anh vào vai Viêm Việt, một chàng thần mặt trời có ngoại hình khôi ngô tuấn tú nhưng lại khá lạnh lùng. Nhân duyên đưa đẩy đã khiến Ngụy Chi và Viêm Việt nhiều lần sát cánh bên nhau, cùng vượt qua nhiều khó khăn từ đó khắc họa lên một mối tình ngược luyến.

Hiện tại, bộ phim này vẫn đang trong quá trình hoàn thành và chưa có lịch lên sóng chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-tinh-y-khien-dan-tinh-ngan-ngam-voi-loi-trang-diem-muon-thuo-khong-doi-trong-phim-moi-465880.html