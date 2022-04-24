Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Việc đóng các vai cổ trang luôn yêu cầu diễn viên nữ, khoác lên mình những bộ trang phục cầu kỳ như dây tua rua trên đầu, nhưng vào tay những sao nữ này, cầu kỳ bỗng chốc hóa thành xinh đẹp.
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Cúc Tịnh Y
Đứng đầu trong danh sách này, cái tên Cúc Tịnh Y hẳn sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ, được biết đến là mỹ nhân “cuồng” đeo dây tua rua trên đầu.
Bởi trong hầu hết những bộ phim cổ trang cô nàng tham gia diễn chính, khán giả đều có thể nhìn thấy món phụ kiện quen mắt này trên đầu người đẹp 9x. Điển hình có thể kế đến, Như Ý Phương Phi, Gia Nam Truyện, mặc dù luôn xuất hiện xinh đẹp trong những trang phục kiểu như thế này, nhưng netizen lại cho rằng Cúc Tịnh Y đang bị một màu và quá nhàm chán.CĐM cũng nhận định có lẽ ''Mỹ nhân 4000 năm'' nên thay đổi phong cách của mình thử xem sao và biết đâu không chừng chúng ta sẽ được nhìn thấy một Cúc Tịnh Y hoàn toàn khác biệt thì sao.
Địch Lệ Nhiệt Ba
Mới đây, khi tham gia vào bộ phim Ngự Giao Ký đóng cùng Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây ấn tượng với tạo hình tân nương xinh đẹp.
Không hổ danh với danh hiệu Mỹ Nhân Tân Cương khi khiến dân tình mê mẩn khi diện bộ hỉ phục đỏ bắt mắt cùng chiếc mũ cưới treo dây tua rua dài trên đầu. Trái ngược với Cúc Tịnh Y, mỹ nhân họ Địch đón nhận rất nhiều lời khen từ phía người hâm mộ vì tạo hình xinh đẹp này.
Dương Tử
Nhắc đến tạo hình đầu treo dây tua rua của Dương Tử hẳn nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến ảnh cưới của nàng Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Chính tạo hình này, đã giúp cho Dương Tử hớp hồn người hâm mộ một khoảng thời gian khá lâu, bởi vẻ đẹp thanh ngọc, trong sáng của mình.
Tựu chung lại, cả 3 mỹ nhân trên đều toát lên vẻ đẹp riêng biệt của mỗi người trong các trang phục, có gắn dây treo trên đầu và cả 3 đều xứng đáng được coi là những tiên nữ giáng trần khi trưng diện lên những bộ trang phục cổ trang của điện ảnh xứ Trung.