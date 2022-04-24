Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y

Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Đứng đầu trong danh sách này, cái tên Cúc Tịnh Y hẳn sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ, được biết đến là mỹ nhân “cuồng” đeo dây tua rua trên đầu.

Bởi trong hầu hết những bộ phim cổ trang cô nàng tham gia diễn chính, khán giả đều có thể nhìn thấy món phụ kiện quen mắt này trên đầu người đẹp 9x. Điển hình có thể kế đến, Như Ý Phương Phi, Gia Nam Truyện, mặc dù luôn xuất hiện xinh đẹp trong những trang phục kiểu như thế này, nhưng netizen lại cho rằng Cúc Tịnh Y đang bị một màu và quá nhàm chán.CĐM cũng nhận định có lẽ ''Mỹ nhân 4000 năm'' nên thay đổi phong cách của mình thử xem sao và biết đâu không chừng chúng ta sẽ được nhìn thấy một Cúc Tịnh Y hoàn toàn khác biệt thì sao.