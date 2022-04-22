Ngự Giao Ký vào giai đoạn cao trào, Địch Lệ Nhiệt Ba hôn Nhậm Gia Luân 'nồng cháy', kẻ thứ 3 liên tục phá đám khiến netizen 'nổi đóa'

Cảnh hôn nhau đang nồng cháy của cặp đôi, liên tục bị kẻ thứ 3 phá hoại.

Đang là một trong những bộ phim thu hút được nhiều sự chú ý từ phía khán giả Châu Á, một trong những điều khiến bộ phim có được lượng fan hùng hậu chính là sự góp mặt của 2 diễn viên chính, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân.

Nữ diễn viên tỏa ra tức tối trước kẻ thứ 3 phá hoại - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây một trong những cảnh được nhiều người hóng hớt chính là cảnh ''giường chiếu'' đã được ekip Ngự Giao Ký đã đăng tải hậu trường cảnh hôn trên giường vô cùng gần gũi giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Trong cảnh này, Nhậm Gia Luân là người chủ động "khóa môi" Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến cô nàng trầm luân trong bể tình. Tuy nhiên, đang đến phân đoạn gây cấn, một kẻ lạ mặt lại xuất hiện phá bĩnh cặp đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cả hai liên tục bị tụt cảm xúc bởi kẻ thứ 3 - Ảnh: Internet

Đó chính là... một con muỗi. Con muỗi này vo ve khắp nơi, sau đó ngang nhiên bay vào mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Lúc này cả hai bật cười và buộc phải dừng cảnh hôn lại, nhiều netizen còn nhận định nhìn Nhiệt Ba còn tỏa vẻ tiếc nuối hơn cả Nhậm Gia Luân khi đang có cảm xúc tình bể tình với bạn diễn.

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