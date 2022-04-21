Liên tục bị so sánh nhan sắc với nhau, netizen 'đào mộ' hình ảnh 9 năm về trước của Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên, thắng thua được phân định nhanh chóng

Sao quốc tế 21/04/2022 21:40

Màn đọ nhan sắc giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Mới đây, MXH xứ Trung đang phát sốt trước những hình ảnh của Viên Băng Nghiên siêu thân thiết bên Địch Lệ Nhiệt Ba. Ít ai biết được rằng, cả 2 nàng mỹ nhân học chung lớp đại học, ở chung phòng ký túc xá, thường xuyên tụ tập chụp ảnh với nhau.

Liên tục bị so sánh nhan sắc với nhau, netizen 'đào mộ' hình ảnh 9 năm về trước của Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên, thắng thua được phân định nhanh chóng - Ảnh 1
Bức ảnh 9 năm trước của Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nhan sắc thời điểm cả 2 chưa tham gia Cbiz cũng đã khác biệt hoàn toàn so với bạn bè cùng trang lứa, nếu Địch Lệ Nhiệt Ba với chiếc mũi cao thương hiệu của mình, đi cùng với đó là visual thần thái đỉnh cao từ khi còn khá trẻ, Viên Băng Nghiên lại thu hút khán giả bởi vẻ trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương đáng yêu. Tuy nhiên, nhiều netizen nhận định mỹ nhân Tân Cương vẫn có phần nhỉnh hơn về nhan sắc so với Viên Băng Nghiên.

Liên tục bị so sánh nhan sắc với nhau, netizen 'đào mộ' hình ảnh 9 năm về trước của Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên, thắng thua được phân định nhanh chóng - Ảnh 2

Trong bức ảnh selfie cùng 2 diễn viên Mễ Nhiệt và Viên Băng Nghiên, nàng "Phượng Cửu" khẳng định nhan sắc vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Internet

Cùng sinh năm 1992, cùng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, con đường sự nghiệp của đôi bạn thân hoàn toàn khác biệt. Trong khi tên tuổi của Nhiệt Ba lên như diều gặp gió thì Viên Băng Nghiên chật vật hơn, không chỉ vậy còn bị gán danh "bản sao Triệu Lệ Dĩnh" vì liên tiếp vướng phải những lùm xùm không đáng có trong sự nghiệp. 

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