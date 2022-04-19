Hậu trường Ngự Giao Ký 2: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trổ tài' tự make up xinh đẹp, nhưng netizen lại lo lắng vì một điều từ cô nàng

Sao quốc tế 19/04/2022 11:04

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp nhưng thân hình gầy gò của cô nàng không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy ''xuýt xoa'' .

Mới đây nhât, netizen đang chia sẻ những hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trang điểm xinh đẹp để quảng bá cho phim cổ trang Ngự Giao Ký.

Hậu trường Ngự Giao Ký 2: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trổ tài' tự make up xinh đẹp, nhưng netizen lại lo lắng vì một điều từ cô nàng - Ảnh 1
Hình ảnh có phần gầy gò đi khá nhiều của nữ diễn viên khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong tấm ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn xinh đẹp ngất ngây, thế nhưng nhiều fan hâm mộ lại cho rằng phần trán cô nàng quá cao và ít tóc, không những thế nhìn tổng quan có thể thấy nữ diễn viên gầy gò đi khá nhiều so với trước đây. Điều này càng khiến cho các fan của cô nàng không khỏi phần lo lắng cho người đẹp. 

Với Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có phản ứng hóa học khá tốt. Các cảnh ôm ấp hay tỏ tình ngọt ngào của Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhậm Gia Luân đều được netizen ủng hộ nhiệt tình. Ngoài ra, vai diễn lần này cũng giúp Nhiệt Ba có được cái nhìn khác từ phía người hâm mộ khi tất cả đều cho rằng khả năng diễn xuất của cô đã được cải thiện một cách rõ nét. 

 

Hậu trường Ngự Giao Ký 2: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trổ tài' tự make up xinh đẹp, nhưng netizen lại lo lắng vì một điều từ cô nàng - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Ngự Giao Ký xoay quanh 2 nhân vật là Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) - một pháp sư chuyên chế ngự yêu quái và người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Trên đường đi thu phục người cá Trường Ý, Vân Hòa đã sa vào lưới tình với chàng. Cuối cùng, Trường Ý - Vân Hòa chấp nhận vượt qua mọi định kiến, phá bỏ rào cản giữa thế giới loài người và yêu quái để đến với nhau.

 

Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2

Cộng động mạng 'phát sốt' với cảnh động phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký 2

Ngự Giao Ký 2 đang bước vào giai đoạn gây cấn của bộ phim, tuy nhiên netizen lại đang xôn xao vì xuất hiện thông tin Nhiệt Ba và Gia Luân sẽ có cảnh ''nóng'' trong phim.

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