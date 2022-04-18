Địch Lệ Nhiệt Ba từng công khai mẫu bạn trai từ lâu, Netizen 'đồng thanh' gọi tên Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng chia sẻ về hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô trên sóng truyền hình.

Vào cuối năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong Đêm hội Talkshow. Tại đây, nữ diễn viên đã có những trò chuyện rất gần gũi và chân thành với khán giả, trong đó có chuyện tình cảm của bản thân. Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ chuyện tình yêu của bản thân trong Đêm hội talkshow - Ảnh: Internet Cô nàng chia sẻ rằng dạo gần đây bố mẹ đã bắt đầu giục cô lập gia đình. Nữ diễn viên khá cởi mở về việc này, cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên để nói đến việc gác lại sự nghiệp và kết hôn thì Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy vẫn còn rất sớm.

Ba mẹ giục kết hôn nhưng cô cho rằng vẫn còn sớm - Ảnh: Internet Sau đó, nữ diễn viên cũng thẳng thắn nói về hình mẫu bạn trai của mình. Đó phải là một người ngoại hình sáng sủa, cao ráo, chu đáo, biết nấu ăn và đặc biệt là có thể tạo cho cô những bất ngờ. Qua những chia sẻ này, có thể khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn đang độc thân, tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ hình mẫu bạn trai lý tưởng - Ảnh: Internet Tuy nhiên người hâm mộ lại đồng loạt gọi tên Dương Dương bởi sự trùng hợp gần như 100% giữa nam diễn viên với hình mẫu người yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba. Xét về ngoại hình, không còn gì phải bàn cãi khi Dương Dương luôn được xem là nam thần đẹp trai nhất nhì C-Biz. Nam diễn viên cũng nổi tiếng là người lịch thiệp và tinh tế. Về việc nấu ăn, nam thần này thậm chí còn từng lên video hướng dẫn fan cách làm cơm hộp. Quả thực quá giống với hình mẫu của Nhiệt Ba.

CĐM liền gọi tên Dương Dương - Ảnh: Internet Trước đây, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba từng hợp tác trong bộ phim “Em là niềm kiêu hãnh của anh”. Không chỉ trên phim mà cặp đôi còn vô cùng gần gũi và đáng yêu ở hậu trường. Cả hai đã có một số khoảnh khắc luyện tập vui vẻ, thậm chí có chút nghịch ngợm như một cặp tình nhân thật sự khiến không ít người đã nhanh chóng đẩy thuyền. Cảnh hậu trường vô cùng đáng yêu của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Một cảnh phim "Em là niềm kiêu hãnh của anh" - Ảnh: Internet Dù không biết tình ý thực sự của hai bên như thế nào. Các fan hâm mộ cặp đôi tiếp tục đẩy thuyền và mong chờ những sản phẩm hợp tác của cả hai trong thời gian sớm nhất.

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