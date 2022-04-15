Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này

Sao quốc tế 15/04/2022 19:29

Tạo hình cổ trang của Angela Baby và mỹ nhân này trong chương trình Running Man bản Trung được fan hâm mộ đem ra bàn cân so sánh.

Mới đây, tập 1 mùa 10 của chương trình Running Man bản Trung đã bắt đầu được ghi hình tại Lạc Sơn. Ngoài những cái tên quen thuộc, tập 1 mùa 10 còn có sự xuất hiện của Bạch Lộc – nàng mỹ nhân đang rất nổi bật của Cbiz. Ngay khi xuất hiện, cô nàng đã có màn đọ sắc cùng AngelaBaby trong tạo hình cổ phong thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này - Ảnh 1
Tạo hình Angela Baby và Bạch Lộc trong Running Man - Ảnh: Chụp màn hình

Vốn có nhan sắc xinh đẹp, Bạch Lộc được cho là rất hợp với các tạo hình cổ trang. Trong sự nghiệp diễn xuất nàng tiểu Hoa này cũng có vô số tạo hình đẹp như Chiêu Diêu, Thời Nghi… Xuất hiện với bộ trang phục màu xanh ngọc ở Running Man, Bạch Lộc đã thu hút mọi ánh nhìn. Cô nàng được nhận xét là đẹp thanh nhã, nhẹ nhàng giống hệt nàng Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố thuở mới đến phủ Nam thần vương.

Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này - Ảnh 2
Tạo hình ngọt ngào của Bạch Lộc - Ảnh: Chụp màn hình

 

Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này - Ảnh 3
Bạch Lộc giống Thời Nghi hồi đóng Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Chụp màn hình

Xuất hiện xinh đẹp là vậy, thế nhưng Bạch Lộc vẫn phải chịu cảnh lép vế trước đàn chị AngelaBaby. Trong tập đầu tiên, AngelaBaby được chuẩn bị cho một bộ trang phục màu xanh đậm khá kén da. Tuy nhiên, với nhan sắc trẻ trung, làn da trắng bóc nàng mỹ nhân 85 vẫn khiến mọi người phải mê mẩn. Không những vậy, bà mẹ một con này còn được nhận xét là trẻ trung hơn cả Bạch Lộc.

Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này - Ảnh 4
Màu xanh đậm làm tôn lên làn da trắng của Angela Baby - Ảnh: Chụp màn hình

AngelaBaby không chỉ nổi bật bởi màu sắc trang phục mà cả nhan sắc và nụ cười ngọt ngào của cô đều đốn tim cư dân mạng.

Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này - Ảnh 5
Nụ cười đốn tim fan hâm mộ Ảnh: Chụp màn hình

 Nhiều fan bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp của hai mỹ nhân:

- Nhìn AngelaBaby mới biết thế nào là mỹ nhân thực sự, cái màu xanh kén da vậy mà cô vẫn cân được.

- Nhìn AngelaBaby không biết là lớn hơn Bạch Lộc 5 tuổi luôn đó, cô ấy trẻ thực sự.

- Bạch Lộc mặc đồ màu xanh nhìn đẹp quá, nhưng mà AngelaBaby vẫn nổi bật hơn hẳn.

- AngelaBaby ăn gian tuổi cực mạnh, mà cô ấy cũng có vibe mỹ nhân Hồng Kông lắm đó nhé! Nhìn là mê mẩn luôn.

Nổi bật so với đàn em nhưng Angela Baby lại từng bị lép vế trước người đẹp tân cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, trong chương trình GQ Men Of The Year hồi cuối năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba và Angela Baby xuất hiện trong trang phục màu hồng ngọt ngào. Trùng hợp là cả hai nữ minh tinh đều hoá thân thành hoa tiên tử, khoe khí chất và nhan sắc cực kỳ nổi bật. So với bộ váy hồng đính hoa phiêu diêu của Angela Baby thì có ấn tượng hơn, gây hiệu ứng thị giác mạnh mẽ hơn.

Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này - Ảnh 6
Angela lép vế trước vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả tiếp tục mong chờ những tập quay tiếp theo của Runing Man để tiếp tục nhan sắc của các người đẹp.

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