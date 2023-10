Từng 'lép vế' trước nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby khiến fan 'đốn tim' với tạo hình 'lấn lướt' mỹ nhân này

Màu xanh đậm làm tôn lên làn da trắng của Angela Baby - Ảnh: Chụp màn hình

AngelaBaby không chỉ nổi bật bởi màu sắc trang phục mà cả nhan sắc và nụ cười ngọt ngào của cô đều đốn tim cư dân mạng.

Nụ cười đốn tim fan hâm mộ Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều fan bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp của hai mỹ nhân:

- Nhìn AngelaBaby mới biết thế nào là mỹ nhân thực sự, cái màu xanh kén da vậy mà cô vẫn cân được.

- Nhìn AngelaBaby không biết là lớn hơn Bạch Lộc 5 tuổi luôn đó, cô ấy trẻ thực sự.

- Bạch Lộc mặc đồ màu xanh nhìn đẹp quá, nhưng mà AngelaBaby vẫn nổi bật hơn hẳn.

- AngelaBaby ăn gian tuổi cực mạnh, mà cô ấy cũng có vibe mỹ nhân Hồng Kông lắm đó nhé! Nhìn là mê mẩn luôn.

Nổi bật so với đàn em nhưng Angela Baby lại từng bị lép vế trước người đẹp tân cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, trong chương trình GQ Men Of The Year hồi cuối năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba và Angela Baby xuất hiện trong trang phục màu hồng ngọt ngào. Trùng hợp là cả hai nữ minh tinh đều hoá thân thành hoa tiên tử, khoe khí chất và nhan sắc cực kỳ nổi bật. So với bộ váy hồng đính hoa phiêu diêu của Angela Baby thì có ấn tượng hơn, gây hiệu ứng thị giác mạnh mẽ hơn.

Angela lép vế trước vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả tiếp tục mong chờ những tập quay tiếp theo của Runing Man để tiếp tục nhan sắc của các người đẹp.