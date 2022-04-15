Nhậm Gia Luân và Viên Băng Nghiên 'đối đầu' trong cuộc đua phim mới, fan lo lắng "người tình" của Địch Lệ Nhiệt Ba thất thế vì quá một màu

Tuy là 2 dự án phim thuộc đề tài khác nhau, nhưng vì cùng lên sóng trong 1 ngày lại có 2 lưu lượng đang rất nổi tiếng Nhậm Gia Luân và Viên Băng Nghiên, nên Chúc Khanh Hảo và Lam Diễm Đột Kích được cho là sẽ đối đầu gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng, màn hợp tác của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành có nhiều cơ hội thắng thế hơn.

Mới đây lại có thêm 2 dự án phim Lam Diễm Đột Kích do Nhậm Gia Luân – Trần Tiểu Vân đóng chính và Chúc Khanh Hảo của Trịnh Nghiệp Thành – Viên Băng Nghiên đều thông báo sẽ lên sóng vào ngày 16/4 này.

Trước đó, Nhậm Gia Luân đang có Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy lên sóng. Bộ phim nam thần đóng cặp với nữ thần Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy có ngoại hình điển trai song chàng mỹ nam này lại gây tranh cãi lớn về diễn xuất. Theo đó, trong bộ phim có cảnh nam diễn viên khóc được CĐM đánh giá “quá giả trân”. Chính vì vậy, nhiều khán giả chẳng mấy mặn mà với màn tái xuất của anh chàng trong dự án phim hiện đại Lam Diễm Đột Kích . Trong bộ phim lần này, Nhậm Gia Luân tiếp tục đảm nhận vai nam chính Lý Khê Thành – một lính cứu hỏa của thành phố.

Nhậm Gia Luân trong Lam Diễm Đột Kích - Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi Lam Diễm Đột Kích không được đặt nhiều kỳ vọng thì Chúc Khanh Hảo của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành lại nhận được nhiều phản hồi tốt. Ngay từ ban đầu, tạo hình của 2 ngôi sao trẻ này đã thu về vô số lời khen ngợi.

Các fan bấn loạn vì cặp chính trong Chúc Khanh Hảo quá chemistry - Ảnh: Chụp màn hình

Chemistry của cặp đôi trong trailer phim cũng khiến khán giả phải bấn loạn vì quá ngọt ngào

- Kèo này tôi nghiêng về phía Chúc Khanh Hảo nhiều hơn, tạo hình đẹp mà chemistry của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành cũng tốt nữa.

- Cảm giác Nhậm Gia Luân đóng phim hiện đại không có vibe nam chính, chắc do gương mặt non mà thân hình cũng có phần hơi nhỏ nữa.

- 2 phim cùng chiếu 1 ngày luôn, nhưng mình thấy cổ trang dễ thắng thế hơn, phim ngôn tình khán giả cũng dễ xem hơn nữa.

Diễn xuất của Nhậm Gia Luân 1 màu quá, không biết qua phim mới có đỡ hơn không chứ ở Ngự Giao Ký siêu chán.

Hiện tại, các mọt phim hoa ngữ tiếp tục mong chờ ngày 2 bộ phim này lên sóng xem bộ phim nào dành vị trí cao hơn hoặc sẽ vào tay một bộ phim khác cùng thời điểm lên sóng.