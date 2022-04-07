'Ngự Giao Ký' phần 2: Cảnh phim giữa Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba bị thay thế bằng kĩ xảo 'dở khóc dở cười'

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung khá thất vọng về cảnh hôn của hai diễn viên Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba bị thay thế bằng kỹ xảo.

Bộ phim "Ngự giao ký" phần 2 có tên "Đúng như cố nhân" về lên sóng. Trong đó, chuyện tình cảm hận thù đan xen của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân là điểm nhấn. Tuy nhiên, khi khán giả mong chờ những cảnh ngọt ngào của hai diễn viên thì đoàn phim đã thay thế cảnh hôn bằng hai chú cá.

Cụ thể, căm hận Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba đóng) nên Trường Ý (Nhậm Gia Luân) bắt nhốt và dày vò cô. Song không kìm nén được tình cảm, ngày ngày Trường Ý đến trò chuyện với Kỷ Vân Hòa. Trong lúc không kìm lòng được, hai người đã trao nụ hôn.

Cảnh hôn của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân được thay thế bằng hai chú cá - Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý là cảnh hôn đã sử dụng biện pháp ước lệ, làm mờ cảnh hôn của họ, thay vào đó là hình hai chú cá bằng kỹ xảo. Điều này khiến khán giả tức giận. Họ cho rằng đây là sự thiếu chuyên nghiệp của các diễn viên. Cũng có ý kiến bình luận đây là phong cách của đạo diễn Chu Duệ Bân. Cách quay này trong "Trường Ca hành" đã bị người xem chỉ trích nhưng đạo diễn vẫn không thay đổi.

Bên cạnh đó, không ý người cũng có ý kiến cho hay Nhậm Gia Luân luôn né tránh cảnh hôn do đã lập gia đình. Trước đó, nam diễn viên thường xuyên sử dụng kỹ xảo trong cảnh thân mật bằng cách quay góc nghiêng hoặc thay thế cảnh tình cảm bằng cảnh khác như cầm tay.

Ngự Giao Ký hiện đang phát sóng phần 2 - Ảnh: Internet

Bộ phim hiện vẫn đang phát sóng và mỗi tập phim đều được cư dân mạng bàn luận rất nhiệt tình và sôi nổi. Trong "Ngự giao ký", Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ngự yêu sư (người thuần hóa các loài yêu quái) tài giỏi có tên Kỷ Vân Hòa, phải lòng chàng trai người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân đóng). Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim được chia làm hai phần mang tên "Cùng quân lần đầu gặp gỡ" và "Đúng như cố nhân về".

Nhậm Gia Luân gây tranh cãi khi sử dụng 'múi giả' trong Ngự Giao Ký Việc Nhậm Gia Luân sử dụng cơ bắp giả trong bộ phim "Ngự Giao Ký" đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-giao-ky-phan-2-canh-phim-giua-nham-gia-luan-va-dich-le-nhiet-ba-bi-thay-the-bang-ki-xao-do-khoc-do-cuoi-460857.html