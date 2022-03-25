Địch Lệ Nhiệt Ba giả trai trên màn ảnh: Trường Ca Hành 'soái ca', Ngự Giao Ký 'gây sốc' khó ngờ

Sao quốc tế 25/03/2022 16:04

Khi bộ phim "Ngự Giao Ký" mới phát sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã "gây sốc" vì tạo hình giả trai của mình.

Sở hữu gương mặt lai tây bị cho là khuyết điểm khiến Địch Lệ Nhiệt Ba khó lòng gây ấn tượng mạnh khi trở thành mỹ nhân cổ trang. Tuy nhiên, đây lại là lợi thế giúp mỹ nhân Tân Cương này cân đẹp các tạo hình "giả nam" trên phim.

"Trường Ca Hành" có lẽ chính là bộ phim Địch Lệ Nhiệt Ba giả nam trang nhiều nhất với thời lượng dài nhất. Từ đầu đến cuối phim, số lần nữ diễn viên xuất hiện với trang phục nam lại nhiều vô kể. Những tạo hình mặc giáp ra trận của nhân vật Lý Trường Ca trong phim phim nhiều lần nhận được khen ngợi vì vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp xuất sắc.

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Ngoài vô số tạo hình thướt tha đầy tiên khí, trong "Chẩm Thượng Thư", Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng gây thương nhớ với tạo hình giả nam. Cụ thể, ở phân cảnh xuống trần lịch kiếp, để tiếp cận Đông Hoa (Cao Vỹ Quang), cô nàng đã trở thành cấm vệ quân. Tạo hình đơn giản, tóc búi cao trên đầu giúp nàng tiểu Hoa tràn ngập soái khí.

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Trong bộ phim "Nghìn Lẻ Một Đêm" đóng cặp cùng Đặng Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Lăng Lăng Thất. Trong một lần xuyên qua giấc mơ, Lăng Thất đã xuất hiện với tạo hình giả trai. Tạo hình Bạch Học Đường của Lăng Thất khiến nhiều khán giả phải hoa mắt. Đây cũng là tạo hình giả trai gây thất vọng nhất của nàng mỹ nữ Tân Cương trên màn ảnh.

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Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây tranh cãi trái chiều khi hóa trang thành nam nhân trong "Ngự Giao Ký". Kiểu tóc và trang phục của cô bị chê xấu tệ, dìm nhan sắc. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn được ưu ái khen ngợi là có nhan sắc đẹp, "gánh" được ngoại hình.

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Do đó, nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có thể "cân" được cả tạo hình nam, hầu hết đều rất soái. Nếu thất bại do cô nàng đã chọn sai kiểu tóc. 

Bộ phim "Ngự Giap Ký" hiện đang được phát sóng và được mọi người bàn tán không ngừng. "Ngự Giao Ký" có nội dung xoay quanh 2 nhân vật là Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) - một pháp sư chuyên chế ngự yêu quái và người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Trên đường đi thu phục người cá Trường Ý, Vân Hòa đã sa vào lưới tình với chàng. Cuối cùng, Trường Ý - Vân Hòa chấp nhận vượt qua mọi định kiến, phá bỏ rào cản giữa thế giới loài người và yêu quái để đến với nhau.

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