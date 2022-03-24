Rộ tin đồn 'cạch mặt' với đàn chị Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba phản hồi lại 'cực khéo'

Sao quốc tế 24/03/2022 19:45

Địch Lệ Nhiệt Ba tiết lộ mối quan hệ hiện tại với nữ diễn viên Dương Mịch.

Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba có trả lời phỏng vấn trang BJH. Trước câu hỏi về có vướng vào quy tắc ngầm trong làng giải trí hay không thì Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn trả lời mà không bị khó xử hay lảng tránh vấn đề.

Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1992 đã tiết lộ về mối quan hệ cùng tính cách của Dương Mịch khi đối xử với mình từ lúc gia nhập làng giải trí Hoa ngữ. "Sau khi tốt nghiệp, tôi ký hợp đồng với công ty chị Dương Mịch. Từ ban đầu, chị ấy đã đặt niềm kỳ vọng vào tôi bất kể là công việc hay cuộc sống đều quan tâm đến đàn em. Có lẽ thế mà tôi đã thuận lợi phát triển sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến sự chăm sóc nhiệt tình tới chị ấy", Địch Lệ Nhiệt Ba trả lời trên truyền thông.

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Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là 2 tiểu hoa đán nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, mỹ nhân Tân Cương vô cùng thông minh và khéo léo khi trả lời những câu hỏi khó nhằn của phóng viên. Vừa có thể bảo vệ hình ảnh của mình đồng thời cũng nâng cao vị thế của Dương Mịch trong mắt của công chúng. Chính câu trả lời này cũng khẳng định được mối quan hệ tốt đẹp giữa Địch lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch chứ không như những tin đồn mâu thuẫn xuất hiện trên mạng xã hội. 

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Cả hai từng hợp tác trong bộ phim 'Tam sinh tam thế' khiến nhiều người hâm mộ thích thú - Ảnh: Internet

Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là 2 tiểu hoa đán nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Điều đáng nói là Địch Lệ Nhiệt Ba cùng công ty quản lý với Dương Mịch. Chính vì vậy, dù diễn xuất chưa được đánh giá cao nhưng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoạt động vô cùng nổi bật. Giá trị thương mại và tài nguyên phim của mỹ nhân Tân Cương vô cùng dồi dào không kém gì đàn chị.

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