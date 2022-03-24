Rộ tin đồn 'cạch mặt' với đàn chị Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba phản hồi lại 'cực khéo'

Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba có trả lời phỏng vấn trang BJH. Trước câu hỏi về có vướng vào quy tắc ngầm trong làng giải trí hay không thì Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn trả lời mà không bị khó xử hay lảng tránh vấn đề.

Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1992 đã tiết lộ về mối quan hệ cùng tính cách của Dương Mịch khi đối xử với mình từ lúc gia nhập làng giải trí Hoa ngữ. "Sau khi tốt nghiệp, tôi ký hợp đồng với công ty chị Dương Mịch. Từ ban đầu, chị ấy đã đặt niềm kỳ vọng vào tôi bất kể là công việc hay cuộc sống đều quan tâm đến đàn em. Có lẽ thế mà tôi đã thuận lợi phát triển sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến sự chăm sóc nhiệt tình tới chị ấy", Địch Lệ Nhiệt Ba trả lời trên truyền thông.