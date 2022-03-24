Bị bắt gặp đi chơi cùng hội chị em, Dương Mịch vô tình để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại'

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã đăng tải ảnh bắt gặp Dương Mịch cùng hội chị em bạn dì đi công viên chơi.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ hình ảnh Dương Mịch cùng hội chị em bạn dì đi chơi công viên. Các cô gái diện trang phục sáng màu, rực rỡ trông vô cùng đáng yêu và vui nhộn.

Song, mặc dù Dương Mịch bị chụp lén từ sau lưng nhưng không khó để mọi người phát hiện ra bởi đôi chân gầy đã trở thành thương hiệu. Nhìn qua ảnh, đôi chân của nữ diễn viên gầy guộc, như "que tăm". Đi giữa đám đông, cặp giò của cô nàng thon và thẳng lạ thường. Tuy nhiên, đôi chân siêu gầy của Dương Mịch thực sự khiến nhiều người thấy lo lắng cho sức khỏe của cô nàng. Không ít người hy vọng nữ diễn viên sẽ tăng cân lên một chút trong tương lai.

Dương Mịch khiến fan lo lắng với đôi chân gầy guộc - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn chú ý đến chiếc túi xách đồ chơi rẻ tiền, song cư dân mạng lại nhanh chóng tia đến đôi giày trên chân Dương Mịch. Nó có giá 7.200 nhân dân tệ (hơn 25 triệu đồng). Chiếc áo khoác mà cô nàng diện hôm đó cũng có giá 4.500 nhân dân tệ (hơn 16 triệu đồng). Ngay cả khi đeo khẩu trang, không để lộ mặt thì tình cũ Lưu Khải Uy vẫn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Hiện tại, Dương Mịch đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau các dự án phim - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Dương Mịch rất tích cực có những hoạt động riêng tư. Cô thường xuyên bị bắt gặp đi chơi, hẹn hò với bạn bè bên ngoài. Hai ngày trước, cô cùng bạn bè đi mua sắm, ăn uống và có những trải nghiệm thú vị. Trước đó, vào dịp đầu năm mới, Dương Mịch, Tống Tổ Nhi đã cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc sang trọng tại nhà Dada Zhang để cùng đón năm mới. Lần này, Dương Mịch lại bị người qua đường bắt gặp khi đang vui vẻ bên bạn bè. Nhìn người đẹp tận hưởng cuộc sống như vậy, người hâm mộ đều vui mừng và phấn khởi.

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