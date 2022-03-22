Hậu ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn khao khát được yêu: 'Có thể không cần quá ồn ào, miễn là bạn hạnh phúc'

Mới đây, nữ diễn viên Dương Mịch gây chú ý khi chia sẻ về quan điểm tình yêu của bản thân cô trên tạp chí thời trang Cosmopolitian. Cô nàng đã mạnh dạn bày tỏ nỗi niềm mỗi ngày đều mong được yêu. Đồng thời, người đẹp cũng thể hiện sự kỳ vọng vào tình yêu.

Tình cũ của Lưu Khải Uy cho rằng trong thời buổi hiện đại, nhịp sống quá nhanh, áp lực lại cao. Cô nàng bộc bạch: "Cảm giác mệt mỏi và tâm lý ngại yêu” đã dần trở nên phổ biến. “Đối với nhiều người, chỉ mỗi thu xếp công việc và cuộc sống thôi đã đủ kiệt sức rồi. Công việc thì chưa hoàn thành, thời gian thư giãn, chăm sóc sắc đẹp còn không có, nhà cửa cũng chưa dọn. Lúc này mà còn phải trang điểm và gội đầu để hẹn hò, yêu đương thì thực sự quá mệt".