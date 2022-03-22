Hậu ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn khao khát được yêu: 'Có thể không cần quá ồn ào, miễn là bạn hạnh phúc'

Sao quốc tế 22/03/2022 10:40

Mới đây, Dương Mịch đã trả lời phỏng vấn cho tạp chí thời trang về quan điểm tình yêu của bản thân cô.

Mới đây, nữ diễn viên Dương Mịch gây chú ý khi chia sẻ về quan điểm tình yêu của bản thân cô trên tạp chí thời trang Cosmopolitian. Cô nàng đã mạnh dạn bày tỏ nỗi niềm mỗi ngày đều mong được yêu. Đồng thời, người đẹp cũng thể hiện sự kỳ vọng vào tình yêu.

Tình cũ của Lưu Khải Uy cho rằng trong thời buổi hiện đại, nhịp sống quá nhanh, áp lực lại cao. Cô nàng bộc bạch: "Cảm giác mệt mỏi và tâm lý ngại yêu” đã dần trở nên phổ biến. “Đối với nhiều người, chỉ mỗi thu xếp công việc và cuộc sống thôi đã đủ kiệt sức rồi. Công việc thì chưa hoàn thành, thời gian thư giãn, chăm sóc sắc đẹp còn không có, nhà cửa cũng chưa dọn. Lúc này mà còn phải trang điểm và gội đầu để hẹn hò, yêu đương thì thực sự quá mệt".

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Bên cạnh đó, khi được đề cập đến chuyện giới trẻ ngại yêu, nữ diễn viên thẳng thừng chia sẻ: "Bạn cứ cân đo đong đếm, nếu phiền phức quá thì quên đi. Tất nhiên, tình yêu luôn đáng được đối xử chân thành, nhưng bạn nên luôn ưu tiên cuộc sống cá nhân đầu tiên. Nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm: "Có thể không cần quá ồn ào, miễn là bạn hạnh phúc".

Kể từ sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch nhiều lần bị đồn hẹn hò khi thì với đàn em Ngụy Đại Huân, lúc thì với mỹ nam Châu Kha Vũ. Trước những tin đồn này, cô đều chọn cách im lặng.

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Dương Mịch hiện là một trong tứ tiểu hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Năm 2011, người đẹp gây sốt với phim Cung tỏa tâm ngọc. Cô còn lưu dấu ấn qua Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu... Về đời sống riêng tư, người đẹp kết hôn với tài tử Lưu Khải Uy năm 2014, có con gái. Hai người thông báo ly hôn cuối năm 2018, con sống với bố và ông bà nội.

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