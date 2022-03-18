Choáng váng trước loạt hình ảnh Dương Mịch thời chưa đụng chạm 'dao kéo'

Sao quốc tế 18/03/2022 11:01

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ những bức hình Dương Mịch hồi mới vào nghề trên mạng xã hội.

Mới đây, trang Sohu đã chia sẻ lại những hình ảnh của Dương Mịch thuở mới bước chân vào nghề. Sự ngây thơ và nét đẹp tự nhiên của nữ diễn viên đã "gây sốt" cộng đồng mạng suốt nhiều giờ qua.

Cụ thể, loạt ảnh được chụp khi "nữ hoàng rating" đang leo núi cùng bạn bè. Cô mặc áo phông vàng và để tóc mái đúng chuẩn phong cách của giới trẻ thời bấy giờ. Điều thu hút khán giả hơn cả là nhan sắc mộc mạc, những đường nét tươi tắn, thanh thoát trên khuôn mặt Dương Mịch đã thu hút ánh mắt của người qua đường.

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Nhan sắc của Dương Mịch thuở mới vào nghề - Ảnh: Sohu
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Bài viết nhận được lượng người tương tác cao - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã thu về 8 triệu lượt xem chỉ trong 4 giờ đồng hồ. Nhiều người cho rằng, mặc dù nhan sắc thủa mới vào nghề chưa xuất sắc, nhưng tình cũ của Lưu Khải Uy cũng đã có đường nét sẵn. So với hiện tại, mỹ nhân đã có bước thay đổi ngoạn mục khi rũ bỏ hình tượng "ngọc nữ" để trở nên quyến rũ và quyền lực hơn.

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Hiện tại, Dương Mịch sở hữu gương mặt nhỏ gọn V-line, sống mũi cao hơn rất nhiều, chính vì vậy mà nhan sắc của nữ diễn viên thanh tú và ngọt ngào hơn. Chính vì những lý do trên mà người đẹp họ Dương vướng nghi vấn "dao kéo", trùng tu nhan sắc. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa từng lên tiếng phản pháo về vấn đề này.

Bên cạnh đó, cùng với nhan sắc "lên hương" thì sự nghiệp của nữ diễn viên cũng là điều khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Ngoài việc đứng đầu công ty giải trí Gia Hành có tiếng tăm nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ thì người đẹp còn được nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời trang cao cấp săn đón.

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