Những người bạn 'gắn bó keo sơn' với Dương Mịch trong làng giải trí Cbiz

Dương Mịch trong giới giải trí Trung Quốc đặc biệt được lòng nhiều đàn anh, đàn em ưa thích vì tính tình phóng khoáng, hài hước và biết cách ăn nói. Song, để được xem là bạn thân thiết nhất của Dương Mịch trong giới giải trí thì chỉ có ba nghệ sĩ nổi tiếng này.

Trong những năm gần đây, Dương Mịch và Đường Yên đã ít tương tác hơn trước rất nhiều, có nhiều tin lan truyền nói cả hai hiện đã trở mặt với nhau vì cạnh tranh dự án, đặc biệt hiện nay cả hai đều đào tạo những diễn viên trẻ mới và điều đó lại càng khó tránh khỏi được việc những nghệ sĩ mới này "đối đầu" lẫn nhau. Tuy nhiên, cả hai nữ diễn viên luôn phủ nhận tin đồn bất hòa. Họ vẫn luôn khẳng định với truyền thông rằng cả hai vẫn là bạn bè tốt.

Dương Mịch và Đường Yên quen biết và thân thiết nhau trong bộ phim"Tiên Kếm Kỳ Hiệp 3", trong ngày đám cưới của bản thân Dương Mịch chỉ mời duy nhất một mình Đường Yên tới và làm phụ dâu, cho nên có thể thấy được tình bạn của cả hai người đặc biệt tốt. Thậm chí, mối quan hệ của họ từng được giới giải trí ca ngợi là "khuê mật (đôi bạn chí thân) tốt nhất Trung Quốc".

Angela Baby

Angela Baby cũng là một trong những khuê mật mà nhiều người biết đến của Dương Mịch, mỗi lần đối phương sinh nhật thì Dương Mịch hoặc Angela Baby đều là người đầu tiên chúc mừng, hơn nữa còn đăng kèm theo hình ảnh của cả hai chụp chung, không chỉ như vậy khi có sự kiện chung cả hai cũng đều ngồi cạnh nhau và trò chuyện đặc biệt thân mật.

Được biết, sau khi đóng phim "Bên nhau trọn đời" bản điện ảnh, cả hai từ đó cũng bắt đầu xuất hiện và thường xuyên nhắc đến tên nhau trong các buổi phỏng vấn. Họ hiện đều gần tuổi nhau và đều có tính cách thoải mái, phóng khoáng cho nên việc kết bạn cũng dễ dàng, việc thường hay đề cập nhau cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ tình bạn này.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong công việc, mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch là cấp trên và cấp dưới. Còn ở ngoài đời, họ là đôi bạn thân khó tách rời. Mỹ nhân Tân Cương chưa bao giờ khiến "cấp trên" thất vọng kể từ khi cô trở nên nổi tiếng.

Vừa là bạn tốt, vừa là "gà cưng", mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch tốt đến mức không có gì để bàn. Hiện tại, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba phủ sóng khắp nơi. Cô trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích và "săn đón" nhất, sự nổi tiếng này có công lao rất lớn của Dương Mịch.