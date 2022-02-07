Bị chê thua kém Dương Mịch hậu ly hôn, Lưu Khải Uy gây choáng với khối bất động sản khổng lồ

Hậu ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Kể từ ngày ly hôn, sức nóng của Dương Mịch và Lưu Khải Uy không hề giảm mà ngược lại cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong khi mỹ nhân họ Dương bận rộn tập trung cho sự nghiệp thì chồng cũ của cô lại im hơi lặng tiếng hơn hẳn. Lưu Khải Uy gần như hạn chế đóng phim, quay show, thay vào đó chỉ ở lại Hong Kong để chăm con gái Tiểu Gạo Nếp. Vì lý do này, nhiều người cho rằng, danh tiếng của tài tử họ Lưu ngày càng thụt lùi so với vợ.

Vậy nhưng theo nguồn tin mới nhất từ làng giải trí xứ Cảng Thơm, Lưu Khải Uy khiến dân tình bất ngờ vì khả năng kinh doanh đáng nể. Dù là diễn viên nhưng những năm qua, chồng cũ Dương Mịch tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm mua bán bất động sản.

Sau nhiều năm, giá trị của khối bất động sản mà Lưu Khải Uy sở hữu tăng chóng mặt. Theo ước tính, nam diễn viên Thiên Sơn Mộ Tuyết đang nắm giữ khối bất động sản trị giá 160 triệu tệ (tương đương 570 tỷ đồng). Trang Sohu dành vô số lời ngợi khen cho mỹ nam đình đám và cho rằng, quả thật sự nghiệp kinh doanh, đầu tư của anh phát triển không kém sự nghiệp diễn xuất. Điều này phần nào đập tan những lời xì xào bàn tán về việc Lưu Khải Uy thua kém Dương Mịch hậu ly hôn. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn nhận được cảm tình lớn từ phía công chúng với hình ảnh luôn chăm lo con cái. Ngược lại, nàng Bạch Thiển lại trở thành bà mẹ vô tâm trong mắt công chúng vì chẳng đoái hoài gì đến Tiểu Gạo Nếp.

Từng đề nghị để con gái qua chỗ Dương Mịch sống, Lưu Khải Uy bị từ chối chỉ vì điều này Hậu ly hôn, những thông tin liên quan đến Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

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