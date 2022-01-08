Hé lộ nguyên nhân Dương Mịch được chia phần lớn tài sản sau khi ly hôn Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 08/01/2022 10:00

Liên quan đến vụ ly hôn giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy cách đây mấy năm, hai vấn đề được chú ý đến nhiều nhất chính là việc phân chia tài sản chung và chuyện nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp.

Dương MịchLưu Khải Uy từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ và khiến nhiều người phải ghen tị vì tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Dù ly hôn đã lâu nhưng những vấn đề liên quan giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm.

Vào ngày 7/1, trang Sohu đã đăng tải bài viết nói về những vấn đề xung quanh vụ ly hôn giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy cách đây mấy năm. Trong đó, hai vấn đề được chú ý đến nhiều nhất chính là việc phân chia tài sản chung và chuyện nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp.

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Lưu Khải Uy và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Liên quan tới việc phân chia khối tài sản chung, Dương Mịch được chia phần lớn khối tài sản chung đó. Về phần Lưu Khải Uy, nam tài tử chỉ được nhận về một con số rất nhỏ trong đó. Dù được chia phần rất ít nhưng Lưu Khải Uy không hề phản đối. Nguyên nhân được cho là vì phần lớn khối tài sản này đều do Dương Mịch kiếm ra.

Tuy không được nhận nhiều tài sản, nhưng Lưu Khải Uy lại có quyền nuôi con gái. Do quá bận rộn với công việc nên nữ diễn viên đã quyết định không tranh giành quyền nuôi con với Lưu Khải Uy. "Tiểu hoa đán 8x" chấp nhận để con gái lại Hong Kong cho chồng cũ cùng ông bà nội nuôi nhưng kèm theo một điều kiện. Điều kiện mà Dương Mịch đưa ra cho Lưu Khải Uy là nam tài tử không được phép tái hôn cho tới khi con gái đủ trưởng thành. Nếu để điều đó xảy ra, Dương Mịch sẽ lập tức nhận lại quyền nuôi con gái. 

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Điều kiện mà Dương Mịch đưa ra cho Lưu Khải Uy là nam tài tử không được phép tái hôn cho tới khi con gái đủ trưởng thành - Ảnh: Internet

Dương Mịch được đánh giá là minh tinh 8X có ảnh hưởng nhất giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất và cuộc sống riêng của nữ diễn viên. Trước đó, nữ diễn viên từng bị dư luận chê trách là người mẹ vô trách nhiệm, bỏ rơi con gái để lo cuộc sống riêng. Đặc biệt giai đoạn cô dành thời gian bên tình mới Ngụy Đại Huân mà không về gặp con.

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