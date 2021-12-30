Đại chiến thảm đỏ cực gắt của Cbiz 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp bất chấp, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đúng chuẩn "mẹ 1 con"

Nhìn lại 1 năm vừa qua, cư dân mạng xứ Trung không khỏi "mãn nhãn" với những tạo hình đẹp đến mê mẩn của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ tại các thảm đỏ. Trong số đó không thể bỏ qua những cái tên được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" như: Địch Lệ Nhiệt Ba , Angelababy, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh . Cùng xem lại những khoảnh khắc của các người đẹp trên thảm đỏ 2021.

Năm 2021 sắp kết thúc nhưng những mỹ nhân Cbiz vẫn vô cùng bận rộn với lịch trình dày đặc. Minh tinh Hoa ngữ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khoe nhan sắc và thần thái của mình. Trong số đó, thảm đỏ chính là "sàn catwalk", đồng thời cũng là nơi để cánh nghệ sĩ khẳng định vị thế của mình tại showbiz.

Được coi là một trong số Hoa đán được quan tâm nhất của Cbiz cả về diễn xuất lẫn đời tư. Dương Mịch năm qua đã luôn "trung thành" với tạo hình quyến rũ và gợi cảm pha thêm chút cổ điển. Nữ diễn viên mỗi lần xuất hiện đều khiến netizen "ná thở" với đôi chân dài miên man và thân hình cực nóng bỏng.

Tại sự kiện Super Elle diễn ra tháng 7 năm nay, Dương Mịch gây sốt với bộ đầm khoe đôi chân dài miên man.

Dương Mịch khiến cả Cbiz nức nở với màn khoe vòng 1 căng đầy tới “bức thở" tại sự kiện VOGUE.

Tại sự kiện của ELLE, Dương Mịch mặc một chiếc váy màu bạc cổ chữ V khoét sâu. Khi bước trên thảm đỏ, Dương Mịch tựa như một nữ hoàng quyền lực. Đây là hiếc váy kén người mặc và Dương Mịch đã chinh phục nó thành công nhờ làn da trắng, lớp trang điểm tinh tế.

Nữ diễn viên biến hoá với tạo hình cổ điển, không quên bộ đầm sặc sỡ “chặt chém” tại sự kiện từ thiện Bazaar. Tuy nhiên, xét về độ sexy, cô nàng không nổi bật như những lần trước.

Triệu Lệ Dĩnh

Kín đáo hơn Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trước nay luôn hướng tới hình tượng dịu dàng, trong trẻo. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Phùng Thiệu Phong, mỹ nhân họ Triệu tích cực tham gia các hoạt động và hợp tác nhãn hàng. Cô được nhiều người nhận xét là sở hữu nhan sắc càng ngày càng trẻ trung dù đã là mẹ một con.

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với hình ảnh vừa dịu dàng, vừa quyến rũ trên thảm đỏ Dior.

Triệu Lệ Dĩnh hóa công chúa với bộ đầm ánh kim đồ sộ, tôn visual nữ thần đẹp xuất sắc trong sự kiện Bazaar Icons.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của nữ diễn viên trong sự kiện Đêm hội Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Năm nay được coi là năm thăng hoa trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba bởi có 2 bộ phim truyền hình lên sóng, 2 bộ phim đang khởi quay. Trong đó, bộ phim gây ấn tượng nhất với khán giả chính là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Bộ phim bùng nổ đã đưa sự nghiệp của Nhiệt Ba lên một tầm cao mới.

Không tham gia quá nhiều sự kiện, vậy nhưng những gì mà Nhiệt Ba thể hiện khiến cho đồng nghiệp phải "đỏ mắt" ghen tị. Biến hoá với 1001 tạo hình khác nhau, Nhiệt Ba đưa khán giả đi từ bất ngờ ngày tới bất ngờ khác.

Trong lễ hội GQ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã hóa thành tiên hoa vừa sống động, vừa gợi cảm. Khán giả bồi hồi và kinh ngạc trước phong cách của cô nàng, không thể rời mắt.

Tại sự kiện của ELLE, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong chiếc váy màu hồng ngọc trai vừa lộng lẫy, vừa trẻ trung. Thiết kế cổ chữ V trễ vai đã giúp mỹ nhân Tân Cương khoe trọn xương quai xanh quyến rũ. Phong cách trang điểm retro của Nhiệt Ba tại sự kiện ngày hôm đó cũng đẹp xuất sắc.

Tại Đêm Weibo diễn ra tháng 3 năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự trở thành nữ hoàng đêm tiệc khi diện bộ đầm trắng khoe vai trần gợi cảm và khoác thêm lông đồ sộ khiến visual của mỹ nhân Tân Cương càng trở nên ấn tượng.

Visual gợi cảm trong bộ đầm sexy đã giúp Nhiệt Ba trở thành nhân vật hot nhất sự kiện Thập Quang Thịnh Điển diễn ra tháng 6/2021.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 còn gây bão với tạo hình lấy ý tưởng từ Audrey Hepburn đẹp long lanh không tì vết.

Một năm vừa qua, Nhiệt Ba chính là mỹ nhân có màn khoe sắc vóc ấn tượng nhất đấu trường sắc đẹp.

Angelababy

Angelababy có gương mặt đẹp như búp bê với đôi mắt luôn mở to và trong trẻo, nụ cười ngọt đến mức khiến netizen tan chảy. Nữ diễn viên thường chọn phong cách "bánh bèo" với những chiếc váy bồng bềnh và kiểu tóc đặc trưng của những nàng công chúa Disney. Đây cũng là lý do mà Angelababy được mệnh danh là "búp bê xinh đẹp nhất Cbiz".

Tuy nhiên, cô lại gây thất vọng nhất trên đấu trường thảm đỏ năm nay. Những hình ảnh rập khuôn với tạo hình nhạt nhoà, làm lộ hết khuyết điểm vóc dáng đã khiến bà xã Huỳnh Hiểu Minh lép vé hoàn toàn trước Nhiệt Ba và Dương Mịch.



Những bộ đầm trắng quá đơn giản này làm lộ vóc dáng gầy gò, bờ vai xương xẩu của Baby.

Mãi tới sự kiện từ hiện Bazaar tháng 11 vừa qua, Baby mới thực sự có màn đầu tư để lại dấu ấn. Tại thảm trắng sự kiện, bà mẹ 1 con diện bộ đầm tiên tử xẻ ngực sâu, vậy nhưng vô tình làm lộ thềm ngực gầy cùng đôi gò bồng đảo bị gò ép quá mức.

Chiếc váy kiểu dáng đơn giản, không có điểm nhấn khiến người đẹp trở nên mờ nhạt giữa rừng mỹ nhân Hoa ngữ.

Lưu Thi Thi

Kể từ sau khi sinh con, Lưu Thi Thi hạn chế tham gia các hoạt động trong showbiz, ít đóng phim hơn. Đã hơn một năm nay, bà xã Ngô Kỳ Long chưa tham gia tác phẩm mới nào, điều này khiến fan rất sốt ruột.

Dù vậy, Lưu Thi Thi có vẻ không vội vàng. Cô vẫn tham gia các sự kiện và nổi bật nhất là Lễ trao giải Văn hóa và Thời trang hồi tháng 4. Khi ấy, Lưu Thi Thi tựa như một nàng tiên cá khi bước vào. Chiếc váy sequin màu lục lam giúp nữ diễn viên khoe trọn bờ vai thon, đường viền cổ tinh tế và xương quai xanh tinh xảo. Phần lưng ong lộ ra ở đằng sau cũng rất quyến rũ.

Mao Hiểu Đồng

Mao Hiểu Đồng cũng trở thành khách quen của những lễ trao giải lớn, chẳng hạn như sự kiện ELLE năm nay. Chiếc váy vải tuyn thêu này làm nổi bật vóc dáng yêu kiều và phù hợp với chủ đề của thảm đỏ. Có thể nói, Mao Hiểu Đồng khi ấy trông vừa phong trần, vừa thuần khiết.

Cúc Tịnh Y

Dù tham gia rất ít sự kiện trong năm qua nhưng nàng “Mỹ nhân 4000 năm” nhận được rất nhiều sự chú ý cho mỗi lần nhận lời tới thảm đỏ. Đáng chú ý, dù ít nhưng rất chất lượng, nữ thần Nhiệt Huyết Trường An luôn biết cách biến mình thành tâm điểm chú ý.

Cúc Tịnh Y gây bão với nét đẹp như tượng tạc tại sự kiện Đêm Weibo.

Cúc Tịnh Y hoá nữ thần tại sự kiện Bạch Ngọc Lan diễn ra tháng 7 năm 2021.

Có thể nói năm 2021 là 1 năm thành công trên mặt trận đua tranh sắc vóc của Cúc Tịnh Y

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng là gương mặt tiêu biểu cho lớp nghệ sĩ trẻ của làng giải trí Hoa Ngữ. Được mệnh danh là "Đệ nhất khuê nữ Cbiz", bạn gái Lộc Hàm từng gây sốt với đôi chân dài hơn 1 mét, chiều cao đáng nể và gương mặt xinh đẹp. Quan Hiểu Đồng mang theo nét đẹp Á Đông, đậm chất truyền thống và còn là "chuẩn mực" cho phần đông phái nữ xứ Trung. Bởi vậy mà mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ, người đẹp họ Quan đều khiến netizen ngưỡng mộ với nhan sắc và khí chất hơn người.

Quan Hiểu Đồng như nàng công chúa tóc mây với khí chất "tiên tử" trên thảm đỏ của sự kiện tạp chí Elle.

Quan Hiểu Đồng cực cá tính trong bộ váy đen cùng "đũa thần" trên thảm đỏ GQ.

Người đẹp tự tin khoe đôi chân dài chuẩn siêu mẫu của mình trong thảm đỏ Bế mạc lễ hội điện ảnh Bắc Kinh.

Nữ diễn viên thường xuyên chọn những bộ đồ khoe lợi thế nhan sắc.

Triệu Lộ Tư

Cùng thuộc thế hệ minh tinh trẻ với Quan Hiểu Đồng, vài năm gần đây Triệu Lộ Tư "phất lên" như diều gặp gió. Tuy vậy, năm 2021, cô nàng lại không được gọi tên trong các sự kiện thảm đỏ. Lần duy nhất sải bước trên thảm đỏ của nữ diễn viên là ở sự kiện trao giải của tạp chí Wallpaper.

Dù sở hữu nhan sắc được đánh giá ngọt ngào, dễ thương và là nhân tố mới của đấu trường nhan sắc xứ Trung nhưng Triệu Lộ Tư luôn bị chê bai vì quá nhạt nhoà, kém sắc khi dự sự kiện lớn. Cô nàng hoàn toàn không phát huy được thế mạnh visual, chìm nghỉm giữa dàn đồng nghiệp sắc sảo.