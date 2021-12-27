Màn đáp trả cao siêu của Địch Lệ Nhiệt Ba khi bị mẹ giục cưới, ai nghe cũng phải 'câm nín'

Sao quốc tế 27/12/2021 10:52

Mẹ của Địch Lệ Nhiệt Ba chắc hẳn đã "không nói nên lời" với cô con gái cưng của mình sau khi nghe được những câu trả lời vô cùng "sâu cay" như thế này.

Ngày 25/12 vừa qua Địch Lệ Nhiệt Ba có tham gia vào một chương trình hài độc thoại cuối năm có tên là Rock and Roast. Khác với hình ảnh một "mỹ nữ an tĩnh" mà nhiều người vẫn tưởng tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đem lại cho khán giả một tràng cười sảng khoái qua câu chuyện tiếu lâm của mình về chủ đề kết hôn và bị giục cưới.

dich le nhiet ba 1
'Mỹ nữ an tĩnh' Địch Lệ Nhiệt Ba đem lại tràng cười sảng khoái cho khán giả trong chương trình Rock and Roast với màn hài độc thoại của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, phần đầu của màn độc thoại kéo dài 6 phút, Địch Lệ Nhiệt Ba đã kể lại một câu chuyện "không của riêng ai" khi bị mẹ giục cưới: "Mẹ tôi gọi điện thoại thường nói rằng, con ơi con sắp 30 tuổi tới nơi rồi, già rồi không ai thèm con đâu. - Tôi liền nói: Ủa mẹ, Địch Lệ Nhiệt Ba sao có thể không ai thèm?"

dich le nhiet ba 2
'Có bà mẹ nào không cần một Địch Lệ Nhiệt Ba chứ' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, mẹ của Địch Lệ Nhiệt Ba còn đòi từ mặt khi cô dám không kết hôn, cô còn đáp lại một câu "xanh rờn" hơn nữa: "Mẹ nói: Con còn không kết hôn, mẹ không cần con nữa đâu. - Ơ mẹ ơi, nhưng có người mẹ nào không cần đứa con gái như Địch Lệ Nhiệt Ba đâu.". Màn độc thoại hài hước này đã đem lại cho khán giả một trận cười ra trò và giúp nữ minh tinh leo thẳng lên hotsearch với hashtag: "Có bà mẹ nào không muốn một Địch Lệ Nhiệt Ba chứ".

dich le nhiet ba 3
1001 sắc thái của 'mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn nói về việc theo đuổi đối phương trong tình yêu, đối diện với sự tò mò của khán giả, cô cũng đã vô cùng duyên dáng mà đáp lại rằng: "Trong phim tôi thường đóng vai theo đuổi đằng trai, nhưng ở ngoài đời tôi lại không làm vậy. Tôi sợ mình chỉ vừa nói "hi anh" là đối phương đã đáp “anh đồng ý” rồi.".

Địch Lệ Nhiệt Ba bị đàn chị có 'ông lớn chống lưng' lập kế hãm hại, giật vai diễn trắng trợn?

Địch Lệ Nhiệt Ba bị đàn chị có 'ông lớn chống lưng' lập kế hãm hại, giật vai diễn trắng trợn?

Thông tin vừa đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra được diễn viên nữ quyền lực kia, chả trách được Địch Lệ Nhiệt Ba phải "ngậm ngùi" chịu thiệt thòi.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba kết hôn sao Hoa ngữ sao Hoa ngữ kết hôn phim Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba bị đàn chị có 'ông lớn chống lưng' lập kế hãm hại, giật vai diễn trắng trợn?

Địch Lệ Nhiệt Ba bị đàn chị có 'ông lớn chống lưng' lập kế hãm hại, giật vai diễn trắng trợn?

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Vỡ mộng nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba: Làn da chảy xệ, sần sùi, mặt đầy khuyết điểm

Vỡ mộng nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba: Làn da chảy xệ, sần sùi, mặt đầy khuyết điểm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 24 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào