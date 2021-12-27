Màn đáp trả cao siêu của Địch Lệ Nhiệt Ba khi bị mẹ giục cưới, ai nghe cũng phải 'câm nín'

Mẹ của Địch Lệ Nhiệt Ba chắc hẳn đã "không nói nên lời" với cô con gái cưng của mình sau khi nghe được những câu trả lời vô cùng "sâu cay" như thế này.

Ngày 25/12 vừa qua Địch Lệ Nhiệt Ba có tham gia vào một chương trình hài độc thoại cuối năm có tên là Rock and Roast. Khác với hình ảnh một "mỹ nữ an tĩnh" mà nhiều người vẫn tưởng tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đem lại cho khán giả một tràng cười sảng khoái qua câu chuyện tiếu lâm của mình về chủ đề kết hôn và bị giục cưới.

'Mỹ nữ an tĩnh' Địch Lệ Nhiệt Ba đem lại tràng cười sảng khoái cho khán giả trong chương trình Rock and Roast với màn hài độc thoại của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, phần đầu của màn độc thoại kéo dài 6 phút, Địch Lệ Nhiệt Ba đã kể lại một câu chuyện "không của riêng ai" khi bị mẹ giục cưới: "Mẹ tôi gọi điện thoại thường nói rằng, con ơi con sắp 30 tuổi tới nơi rồi, già rồi không ai thèm con đâu. - Tôi liền nói: Ủa mẹ, Địch Lệ Nhiệt Ba sao có thể không ai thèm?"

'Có bà mẹ nào không cần một Địch Lệ Nhiệt Ba chứ' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, mẹ của Địch Lệ Nhiệt Ba còn đòi từ mặt khi cô dám không kết hôn, cô còn đáp lại một câu "xanh rờn" hơn nữa: "Mẹ nói: Con còn không kết hôn, mẹ không cần con nữa đâu. - Ơ mẹ ơi, nhưng có người mẹ nào không cần đứa con gái như Địch Lệ Nhiệt Ba đâu.". Màn độc thoại hài hước này đã đem lại cho khán giả một trận cười ra trò và giúp nữ minh tinh leo thẳng lên hotsearch với hashtag: "Có bà mẹ nào không muốn một Địch Lệ Nhiệt Ba chứ".

1001 sắc thái của 'mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn nói về việc theo đuổi đối phương trong tình yêu, đối diện với sự tò mò của khán giả, cô cũng đã vô cùng duyên dáng mà đáp lại rằng: "Trong phim tôi thường đóng vai theo đuổi đằng trai, nhưng ở ngoài đời tôi lại không làm vậy. Tôi sợ mình chỉ vừa nói "hi anh" là đối phương đã đáp “anh đồng ý” rồi.".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-dap-tra-cao-sieu-cua-dich-le-nhiet-ba-khi-bi-me-giuc-cuoi-ai-nghe-cung-phai-cam-nin-443272.html