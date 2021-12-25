Vỡ mộng nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba: Làn da chảy xệ, sần sùi, mặt đầy khuyết điểm

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là cái tên gây chú ý bởi visual đẳng cấp cùng body có tỉ lệ vàng. Cô nàng sở hữu lượng fan đông đảo cũng nhờ nhan sắc xinh đẹp, thần thái ngút ngàn tại bất cứ sự kiện nào mà mình tham gia. Không phải ngẫu nhiên mà Nhiệt Ba được gọi bằng cái tên "Mỹ nhân Tân Cương".

Vậy nhưng, nhan sắc thật của Nhiệt Ba luôn là đề tài nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo Cnet. Mới đây, chùm ảnh cận cảnh visual khi tham gia 1 show truyền hình của nữ diễn viên bất ngờ hot trở lại. Bỏ mọi bộ lọc chỉnh sửa, photoshop "cà da" láng mịn, nhan sắc thật của mỹ nhân Tân Cương khiến dân tình choáng váng. Không hề sở hữu làn da căng mịn như thường thấy, gương mặt của nữ diễn viên lộ rõ nhiều khuyết điểm.

Dù mới ở độ tuổi U30 nhưng Nhiệt Ba nhiều lần lộ dấu hiệu lão hoá rõ rệt. Soi cận cảnh gương mặt cô nàng bằng ống kính camera thường, người hâm mộ đều dễ dàng nhận ra làn da của mỹ nhân Tân Cương chảy xệ, kém săn chắc.

Trước đây, Nhiệt Ba từng nhiều lần bị "bóc" loạt ảnh chụp visual thật khi không có photoshop. Làn da không đều màu, sần sùi vì mụn vừa khiến netizen vừa bất ngờ, vừa lo lắng cho tốc độ lão hoá nhan sắc quá nhanh của cô nàng.

Những khoảnh khắc vô tư của Nhiệt Ba càng lộ rõ nhan sắc không như mơ của nữ thần visual nức tiếng này. Thậm chí có những khung hình nàng "Phượng Cửu" như dừ đi cả chục tuổi vì lộ mặt kém thon, nếp nhăn hằn rõ.

Chắc hẳn rằng xem những hình ảnh này, không ít khán giả đã thực sự “vỡ mộng” vì hóa ra bấy lâu nay nhan sắc của thần tượng không được hoàn hảo như mình mong đợi. Và có lẽ chính bản thân nữ diễn viên cũng không muốn nhìn lại những khoảnh khắc này.

Với những tấm hình chụp cận mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ rõ những nếp nhăn và bọng mắt. Làn da chảy xệ kém đàn hồi của người đẹp cho thấy nhan sắc cô nàng không thể tránh khỏi tác động của thời gian.

Có thể thấy được, làn da của Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng được trắng mịn, nõn nà như công chúng vẫn nghĩ. Điều này khiến không ít người bàn tán rằng: "Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đại mỹ nữ là nhờ photoshop và marketing nhan sắc quá đà".

Lịch làm việc dày đặc cũng ảnh hưởng tới sức khỏe và nhan sắc của mỹ nhân 9x. Nữ diễn viên xinh đẹp bận rộn cả năm với các dự án truyền hình, ghi show truyền hình thực tế, tham dự sự kiện, chụp hình và không có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba, sinh năm 1992, là một trong những nữ diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc cùng với Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sảng, Dương Mịch. Cô là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng Dương Mịch. Người đẹp Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa...