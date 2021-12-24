'Ngự Giao Ký' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có lịch phát sóng chính thức

Ngự Giao Ký là bộ phim gần đây nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả không chỉ vì nội dung nguyên tác hấp dẫn mà còn vì cặp đôi nhan sắc Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba . Những thông tin bên lề liên quan đến bộ phim đều được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Đóng máy từ đầu tháng 6, Ngự Giao Ký trong suốt quá trình ghi hình đều được bảo mật hình ảnh một cách nghiêm túc. Trong suốt hơn 3 tháng, số hình ảnh bị leak ra ngoài không vượt quá đầu ngón tay đếm. Điều khiến cho Ngự Giao Ký im hơi lặng tiếng nhưng vẫn thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng đó chính là sự "hợp cạ" của bộ đôi Nhậm Gia Luân - Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây Youku đã thông báo rất có thể Ngự Giao Ký sẽ có lịch phát sóng vào quý 1 năm 2022, là vào khoảng tháng 1 và 2.

Trong số loạt ảnh hậu trường hiếm hoi được leak ra ngoài, cả Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đều thể hiện được trạng thái tốt nhất của mình. Từ tạo hình nhân vật, trang phục, kiểu tóc đều vô cùng vừa ý người xem. Xuất hiện trong cùng một khung hình, bộ đôi ngự yêu sư - giao nhân luôn đem đến cảm giác couple chân thật.

Có thể thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân dường như rất "xứng đôi vừa lứa" trong Ngự Giao Ký. Xét về ngoại hình lẫn tuổi tác, cả hai trông vô cùng ăn nhập. Cũng bởi những hình ảnh hậu trường nhỏ giọt mà nhiều người dự đoán, bộ phim sẽ là siêu phẩm đáng để mong chờ trong thời gian tới.

Ngự Giao Ký Dữ Quân Sơ Tương Thức được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Ngự Yêu (Ngự Giao Ký) của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Đây được xem là một trong những dự án đáng mong đợi nhất trong thời gian qua khi từ đội hình diễn viên cho đến đạo diễn, dàn ekip đều là những gương mặt có nhiều thành tựu tiêu biểu trong nghề. Đặc biệt, dưới bàn tay của đạo diễn Chu Duệ Bân - người từng nhào nặn ra những bộ phim ăn khách như Trường Ca Hành, Hương mật tựa khói sương, Lê hấp đường phèn... thì Ngự Giao Ký hứa hẹn sẽ tiếp tục là một siêu phẩm nằm ngoài mong đợi của khán giả.

Ngự Giao Ký Dữ Quân Sơ Tương Thức là câu chuyện kể về Kỷ Vân Hòa (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) - 1 ngự yêu sư cao thâm nhưng lại bị mê hoặc bởi người cá Trường Ý (do Nhậm Gia Luân thủ vai). Mọi chuyện bắt đầu khi Trường Ý bị nhốt ở Ngự Yêu Cốc ngày ngày bị tra tấn khắc nghiệt. Trong lúc chịu đủ mọi khổ hình thì duy có Kỷ Vân Hòa thường xuyên đến chăm sóc bôi thuốc cho, từ đó trong trái tim Trường Ý chỉ có một mình nàng. Khi biến cố xảy ra, Trường Ý cũng vì muốn cứu Kỷ Vân Hòa mà chặt đi đuôi cá của mình.

Sau này, vì muốn giúp Trường Ý thoát khỏi xiềng xích trói buộc, Kỷ Vân Hòa đã bày mưu tính kế dối chàng, nói với Trường Ý rằng tất cả tình cảm của của mình dành cho chàng từ đầu đến cuối chỉ là giả, khiến Trường Ý tuyệt vọng rời đi. Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý trở thành một Tôn chủ cao cao tại thượng chống lại triều đình, mà Kỷ Vân Hòa lại trở thành một kẻ cạn kiệt sinh lực chỉ đợi ngày chết đi.