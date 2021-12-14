Mỹ nhân Hoa ngữ diện đồ màu “tím lịm tìm sim”: Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng, Lưu Thi Thi đẹp bất chấp

Nhân vật Tử Huyên của Đường Yên trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 gây ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ. Với nhan sắc ngọt ngào kết hợp cùng màu tím mộng mơ, Đường Yên mang đến cho khán giả cảm giác nhẹ nhàng, trong sáng và thuần khiết.

Trong Thục Sơn Chiến Kỷ, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ ma đầu độc ác Ngọc Vô Tâm. Cô thường xuyên diện trang phục có tông màu tím và hồng, kết hợp với tạo hình dị vực làm tôn lên nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất lạnh lùng của nhân vật. Đây được coi là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh.

Cũng với trang phục màu tím nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại mang đến một hương vị hoàn toàn đối lập với nhân vật Minh Lan trong bộ phim Minh Lan Truyện. Bộ đồ cổ trang màu tím mà Triệu Lệ Dĩnh khoác lên mang đến khí chất của phu nhân nhà quyền quý.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi là mỹ nhân có vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Xuất hiện trong trang phục cổ trang màu tím ở Túy Linh Lung, khán giả đã ngay lập tức mê mệt trước nhan sắc đài các, cao quý của nàng Phượng Khanh Trần. Với mái tóc búi cao lộ ra vầng trán đầy đặn, đường nét khuôn mặt xinh đẹp tạo nên một thánh nữ của Vu Tộc thông minh, kiên cường. Tạo hình cổ trang này của Lưu Thi Thi được được người hâm mộ hết lời khen ngợi.

Mã Tư Thuần

"Ảnh hậu" Mã Tư Thuần cũng từng khoác lên mình bộ đồ màu tím với thần thái uy nghiêm trong bộ phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới. Với gương mặt thanh tú, Mã Tư Thuần mang đến một Diệp Chiêu mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ làm say đắm lòng người.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư có gương mặt tròn, bầu bĩnh và đáng yêu. Khi mặc váy voan màu tím trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, cô mang đến cho người xem một cảm giác ngọt ngào và dễ thương.

Dương Tử

Trong Hương Mật Tựa Khói Sương, nhân vật tiểu bồ đào Cẩm Mịch của Dương Tử thường xuyên xuất hiện với trang phục màu tím nhạt. Nếu lúc giả trang thành nam giới, Dương Tử hoạt bát, đáng yêu thì khi mặc trang phục nữ nhi, bộ váy tím làm toát lên vẻ đẹp tiên khí của tiểu bồ đào.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, nàng Phượng Cửu do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai cũng nhiều lần mặc váy tím. Vào ngày đại hôn, thay vì mặc váy cưới màu đỏ như thông thường, Phượng Cửu lại diện chiếc váy cưới màu tím nổi bật tạo nên vẻ đẹp tiên tử, mê hồn. Thậm chí, trong cảnh gia đình đoàn tụ, "mỹ nhân Tân Cương" vẫn chung thủy với màu tím “khó tính” này.

Có thể nói, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong số ít sao Hoa ngữ "cân" hết tất cả các loại tạo hình từ cổ trang đến hiện đại, từ màu trắng, màu đỏ thậm chí là màu tím.