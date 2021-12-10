Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 10/12/2021 13:26

Nhan sắc thật ngoài đời của người đẹp Cbiz khi không có công nghệ photoshop luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Vì loạt lùm xùm tình ái gần đây mà Nhiệt Ba trở thành nhân vật thu hút sự quan tâm của cánh săn tin xứ Trung. Mới đây, 1 tài khoản chia sẻ những hình ảnh các paparazzi ghi lại được trong quá trình theo chân mỹ nhân Tân Cương. Ngỡ tưởng sẽ tìm ra manh mối hẹn hò của cô nàng, ai ngờ những gì mà phóng viên thu được lại là loạt khoảnh khắc đời thường đáng yêu của nữ diễn viên.

Cận cảnh nhan sắc với gương mặt thon nhỏ, làn da mịn màng, đặc biệt là sống mũi cao vút của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cư dân mạng trầm trồ . Hóa ra nhan sắc thật của người đẹp khi không sử dụng photoshop lại đáng ngưỡng mộ đến vậy.

Trương Bá Chi

Trương Bá Chi là một trong số ít dàn mỹ nhân thuộc thế hệ 8X của làng giải trí xứ Trung có vẻ đẹp thanh tú, đậm chất Hong Kong. Nữ diễn viên còn được tung hô với danh xưng "Mỹ nhân hack tuổi" với visual cùng thần thái ấn tượng.

Tuy nhiên, mới đây, bà mẹ 3 con khiến dân tình "ngã ngửa" vì gương mặt lộ rõ khuyết điểm nhan sắc trong những tấm ảnh không qua chỉnh sửa. Người đẹp đề lộ làn da lão hoá, chảy xệ cùng các nếp nhăn ở bọng mắt và xung quanh khuôn miệng. Những tấm hình này khiến Trương Bá Chi như già đi 10 tuổi.

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1 
Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
 

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3

Trái ngược với những khung hình kém lung linh, ảnh do studio Trương Bá Chi tung ra lại đẹp long lanh không tì vết

Phạm Băng Băng

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc hạng A của làng giải trí xứ Trung, nàng "Võ Mị Nương" nhận được sự quan tâm không hề nhỏ của cộng đồng mạng. Vài ngày trước, một tài khoản trên MXH đã chia sẻ loạt hình ảnh chụp Phạm Băng Băng tham gia sự kiện.

Điều đáng nói, những tấm hình chụp vội này đã tiết lộ visual thật sự ngoài đời của nữ diễn viên. Khác xa với những tấm hình được chỉnh sửa kỹ càng, dung nhan của Phạm Băng Băng có phần kém sắc hơn hẳn, gương mặt tròn trịa, kém phần thanh thoát như ảnh đã photoshop.

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4 
Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 5
 

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 6

Bức ảnh do chính Phạm Băng Băng chia sẻ lại có sự khác biệt lớn với gương mặt V-line hoàn hảo và thân hình quyến rũ

Lâm Tâm Như

Gần đây, một bài viết chia sẻ loạt ảnh không photoshop của Lâm Tâm Như trong sự kiện ra mắt phim. Nữ diễn viên để lộ nhan sắc thật sự khác xa so với những tấm hình lung linh được chia sẻ trên MXH.

Làn da chảy xệ, nhăn nheo kém phần săn chắc khiến cho visual của bà xã Hoắc Kiến Hoa trông"dừ" hơn hẳn. Đặc biệt, trong khoảnh khắc cười hết cỡ, người đẹp không chỉ làm lộ phần da nhăn mà cả 2 bên gò má nhô ra ngoài. Điều này càng khiến các fan giật mình và tiếc nuối cho nét đẹp một thời của Lâm Tâm Như.

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 7 
Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 8 
Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 9 

Triệu Lộ Tư

Cách đây không lâu, những tấm hình chụp từ livestream giao lưu của Triệu Lộ Tư được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Điều đáng nói là, khác hẳn với tấm hình được chỉnh sửa kỹ càng, ảnh cắt từ livestream của "Thánh nữ xuyên không" kém long lanh hơn hẳn.

Trong chương trình livestream, người đẹp không giấu nổi vóc dáng tăng cân và lộ rõ cằm nọng. Hai má bánh bao lớn của Triệu Lộ Tư làm lộ khuyết điểm visual rõ rệt. 

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 10 
Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 11 
'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ 'chấp niệm' viền môi dày khác lạ trên trang bìa tạp chí

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Mỗi khi xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được người hâm mộ khen ngợi nhan sắc và thần thái.

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