Tham gia showbiz 9 năm nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba đều ở khách sạn, biết được lý do mỹ nhân Tân Cương chưa mua nhà netizen vô cùng xót xa

Sao quốc tế 14/05/2021 11:01

Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ nghệ sĩ được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt ưu ái, mỹ nhân Tân Cương sở hữu nhan sắc vạn người mê và lượng fan hâm mộ khổng lồ.

So với nhiều nghệ sĩ cùng trang lứa, Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng và gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc và thần thái của mỹ nhân Tân Cương vẫn luôn được cộng đồng mạng nhận xét là đỉnh cao.

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 Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn tại Trung Quốc ái mộ

Nhờ nhan sắc và lượng fan hâm mộ của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo. Nhiều lần vấp phải những tranh cãi về diễn xuất nhưng các đạo diễn vẫn thường xuyên mời mỹ nhân Tân Cương tham gia các dự án phim truyền hình lớn. Mỹ nhân 28 tuổi ngày càng cố gắng để nâng cao khả năng diễn xuất, hy vọng một ngày không xa, “Lý Trường Ca” sẽ chinh phục khán giả bằng tài năng thực sự của mình.

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 Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương vẫn luôn là đỉnh cao

Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, rất nhiều fan hâm mộ cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia showbiz lâu như vậy chắc chắn đã mua cho mình rất nhiều bất động sản. Vậy nhưng thực tế lại không phải như vậy. Khi tham gia một chương trình truyền hình, mỹ nhân Tân Cương đã chia sẻ rằng, từ khi 18 tuổi cô bắt đầu tham gia làng giải trí đến khi cô 27 tuổi, trong suốt 9 năm trời đó Địch Lệ Nhiệt Ba đều ở khách sạn, cô chưa từng mua cho mình căn nhà nào. Điều này khiến nhiều fan hâm mộ bất ngờ và vô cùng xót xa cho thần tượng. Làm sao Nhiệt Ba có thể sống 9 năm trời ở khách sạn?

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 Địch Lệ Nhiệt Ba từng chia sẻ trong một chương trình rằng, cô ở khách sạn suốt 9 năm trời mà chưa mua nhà

Người đẹp Trường Ca Hành chia sẻ thêm, lý do chưa mua nhà là vì cô không biết mình sẽ sống ở đâu, sống lang thang như vậy khiến cô cảm thấy bất an. Trên thực tế đúng như vậy, các diễn viên thường phải đi nhiều nơi để quay phim nên không biết sống ở đâu sẽ thích hợp. Cũng có lẽ vì lý do này mà mỹ nhân Tân Cương mới chưa thể tìm cho mình một căn nhà ưng ý. Nhiều người nhận xét, với sự nổi tiếng và thu nhập hiện tại, việc mua nhà đối với Địch Lệ Nhiệt Ba là chuyện vô cùng dễ dàng.

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