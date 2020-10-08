Không chỉ khoe nhan sắc đỉnh cao, Địch Lệ Nhiệt Ba còn khéo khoe vòng một căng tròn

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn được xếp hạng là một trong những diễn viên xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ.
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Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng nhanh chóng và sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ khổng lồ. Dù vướng phải nhiều thị phi sau khi trở thành “Nữ Thần Kim Ưng” nhưng không thể phủ nhận một điều rằng hiếm có diễn viên nào có thể vượt qua nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương.
Dù xuất hiện trên bìa tạp chí hay tham gia sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông vì quá xinh đẹp. Khuôn mặt xinh xắn cùng thân hình hoàn hảo chính là vũ khí lợi hại giúp mỹ nhân Tân Cương lấy lòng khán giả.
Với sự dìu dắt của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được khá nhiều kịch bản hay và trở thành nữ diễn viên 9X duy nhất được bình chọn trong danh sách "nữ thần quốc dân" do cộng đồng mạng bình chọn.