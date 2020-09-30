Được đánh giá là mỹ nhân hàng đầu Cbiz hiện nay nhưng khi ‘đắc tội’ với stylist, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị dìm thê thảm.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Dương Mịch, Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng đều có rất nhiều tạo hình ấn tượng. Nhờ đó họ đều trở thành những mỹ nhân tuyệt sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng có không ít tạo hình khiến fan hâm mộ phải thốt lên rằng phải chăng các mỹ nhân này đã “đắc tội” với stylist?

Dương Mịch

Tạo hình mờ nhạt của Dương Mịch trong vai a hoàn

Khi mới tham gia làng giải trí, Dương Mịch vẫn chưa thực sự nổi tiếng nên thường xuyên đóng vai phụ. Vì diễn những vai không quan trọng nên tạo hình của Dương Mịch cũng không được chú ý. Trong “Hồng Lâu Mộng”, nữ diễn viên họ Dương vào vai a hoàn nên tạo hình của cô vô cùng mờ nhạt.

Trịnh Sảng

Dù xinh đẹp nhưng Trịnh Sảng cũng có những tạo hình chẳng giống ai

Từ trước đến nay, Trịnh Sảng vẫn luôn được xếp hạng là một trong những mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ. Dù có nhiều vai diễn để đời nhưng cũng có lúc tạo hình của Trịnh Sảng khiến người nghĩ rằng cô đã “đắc tội” với tổ phục trang của bộ phim.

Angela Baby

Tạo hình của Angela Baby được cho là kém sắc

Dù luôn gây tranh cãi về nhan sắc nhưng không thể phủ nhận rằng Angela Baby ngày càng xinh đẹp. Từ tạo hình cổ trang cho đến hiện đại, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đều gây ấn tượng với người xem. Vậy nhưng trong tạo hình này, nhan sắc của Angela Baby thực sự bị “dìm hàng”.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Khi Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành Hắc Sơn Lão Yêu

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba là một người đẹp 9X được đánh giá cao nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Vậy nhưng trong quá khứ Địch Lệ Nhiệt Ba từng vào vai Hắc Sơn Lão Yêu với tạo hình hai cái sừng trâu trên đầu. Cho đến nay, tạo hình xấu xí này của mỹ nhân Tân Cương vẫn khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng.

Thân hình nóng bỏng đến nghẹt thở của Địch Lệ Nhiệt Ba, hoàn hảo hơn cả người mẫu Những hình ảnh cũ của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ hot trở lại vì quá nóng bỏng.

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